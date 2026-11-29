피겨스케이팅 여자 싱글 신지아(18·세화여고)가 프리스케이팅 선전에 힘입어 쇼트 프로그램 2위를 딛고 생애 첫 시니어 그랑프리 금메달을 목에 걸었다.

신지아(가운데)가 28일 일본 도쿄의 게이오 아레나 도쿄에서 열린 2026-27 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 시니어 그랑프리 6차 NHK 트로피 정상에 올라 동메달을 차지한 유영(오른쪽)과 함께 기념 촬영을 하고 있다. 신지아는 총점 219.02점으로 개인 최고점을 기록하며 시니어 그랑프리 첫 금메달을 목에 걸었다. AP연합뉴스

신지아는 지난 28일 일본 도쿄의 게이오 아레나 도쿄에서 열린 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 시니어 그랑프리 6차 대회 NHK 트로피 여자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 77.55점, 예술점수(PCS) 67.98점을 합쳐 145.53점으로 1위에 올랐다. 전날 쇼트프로그램에서 75.31점을 받아 지바 모네(일본)에게 1.81점 뒤졌던 신지아는 프리스케이팅을 합친 결과 총점 220.84점으로 지바(214.57점)를 6.27점 차로 제치고 금메달을 땄다. 신지아는 이번 대회에서 쇼트프로그램과 프리스케이팅, 총점 모두 개인 최고 기록을 새로 썼다.



한국 선수가 시니어 그랑프리 여자 싱글에서 우승한 건 김연아와 김예림에 이어 역대 세 번째이자 2022년 NHK 트로피의 김예림 이후 4년 만이다.



주니어 세계선수권에서 4년 연속 은메달을 따내며 한국 피겨의 차세대 주자로 주목받았던 신지아는 지난 시즌 시니어 무대에 데뷔한 뒤 부침을 겪었다. 사대륙선수권에서 6위에 그쳤고, 생애 첫 올림픽이었던 2026 밀라노·코르티나담페초에서도 11위에 머물렀다. 올 시즌 들어 상승세를 타기 시작한 신지아는 지난 9월 롬바르디아 트로피에서 은메달을 따낸 데 이어 마침내 시니어 국제대회 첫 우승의 감격을 누렸다.



신지아와 함께 출전한 유영(22·경희대)도 총점 199.99점으로 동메달을 목에 걸었다. 유영이 시니어 그랑프리 메달은 2022년 10월 스케이트 캐나다 인터내셔널(동메달) 이후 4년 만이다.

최민정.

한편 ‘쇼트트랙 여제’ 최민정(28·성남시청)은 월드투어 4차 대회에서도 여자 1000m 금메달을 따며 월드투어 4개 대회 연속으로 여자 1000m를 제패했다.



최민정은 같은 날 중국 상하이 오리엔탈 스포츠센터에서 열린 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 4차 대회 이 종목 결승에서 1분30초981로 산드라 펠제부르(네덜란드·1분31초115)를 0.134초 차로 제치고 가장 먼저 결승선을 통과했다. 함께 출전한 김길리(22·성남시청)는 1분31초246으로 동메달을 챙겼다. 올 시즌을 끝으로 태극마크를 내려놓기로 결정한 최민정은 캐나다 밴쿠버와 몬트리올에서 열린 1, 2차 대회에 이어 서울 3차 대회와 상하이 4차 대회까지 이 종목 금메달을 독차지했다.



남자 1500m에선 배서찬(24·고양시청)이 결승에서 2분30초189로 금메달을 가져왔다. 지난달 밴쿠버 1차 대회 남자 1000m에서 동메달을 땄던 배서찬은 이번 우승으로 생애 첫 월드투어 개인전 금메달을 목에 걸었다.

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