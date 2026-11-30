소득 하위 10%에 속하는 저소득 계층의 처분가능소득이 5년여 만에 가장 크게 뒷걸음질한 것으로 조사됐다. 민생회복 소비쿠폰 지급 종료 등으로 공적 이전소득이 준 데다 근로소득까지 감소하면서다.

29일 국가데이터처의 가계동향조사 결과를 보면 전국 가구를 소득 수준에 따라 10개 계층으로 구분했을 때 하위 10%에 해당하는 1분위의 올해 3분기 처분가능소득은 63만7155원으로 1년 전보다 5만6912원(8.2%) 감소했다. 코로나19 사태가 한창이던 2021년 2분기에 5만8707원(11.5%) 준 이후 21개 분기 만에 가장 큰 폭으로 감소했다. 처분가능소득은 소득에서 세금 등 비소지출을 제외한 개념이다.

노인들이 서울 종로구 한 무료급식소 앞에서 대기해 있다. 연합뉴스

1~10분위 중 처분가능소득 감소율은 1분위가 가장 컸다. 2~9분위 처분가능소득은 1.0~4.2%의 감소율을 보였다. 반면 소득이 가장 많은 10분위(상위 10%)만 처분가능소득이 3만4174원(0.3%) 증가했다. 비소비지출이 27만8285원 증가했지만 소득이 그보다 더 많이(31만2458원) 늘었다. 10분위는 지난해 4분기부터 네 분기 연속 처분가능소득이 증가하고 있다.

1분위 살림이 팍팍해진 건 소득이 3.6% 감소하는 가운데 비소비지출이 16.5% 늘었기 때문이다. 특히 올해 3분기 소득 감소에는 민생회복 소비쿠폰 종료가 영향을 미친 것으로 해석된다. 민생쿠폰 덕에 지난해 3분기에는 1분위 이전소득이 15.4% 증가하는 등 전체 소득이 12.2% 증가한 바 있다. 하지만 민생쿠폰이 없는 올해 3분기는 기저효과로 인해 이전소득이 오히려 4.5% 감소했다. 1분위는 근로소득 자체도 6.3% 줄었다.

10분위를 제외한 대부분 가구의 소득은 줄었지만 교육비 지출은 되레 늘고 있다. 미혼 자녀가 있는 부부 가구의 월평균 소득은 837만9000원으로 1년 전보다 0.3% 줄었지만, 학생 학원 교육 지출은 44만2000원으로 1년 전보다 7.1% 증가한 것으로 파악됐다. 학생 학원 교육 지출은 초중고교생은 물론 영유아, 재수생 등의 보충·선행학습 관련 비용을 의미한다. 소득이 줄었는데도 사교육비 부담은 늘면서 미혼 자녀가 있는 가구의 흑자액은 줄고 있다. 올해 3분기 미혼 자녀를 둔 가구의 흑자율(월평균 처분가능소득 대비 흑자액)은 26.9%로 1년 전(32.0%)보다 5.1%포인트 하락했다.

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