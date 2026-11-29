정부가 금융회사가 은행 등 자회사 최고경영자(CEO)를 선임하는 과정에서 공정성·투명성 강화를 주문한 가운데, 내년 주요 시중은행을 이끌 사령탑이 이번 주부터 속속 확정된다. 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 중 현 은행장의 연임을 확정한 우리은행을 제외한 4개 은행이 최종 후보를 차례로 결정한다.

서울 시내에 설치된 은행 ATM기. 연합뉴스

29일 금융권에 따르면, KB금융지주 계열사대표이사후보추천위원회는 30일 차기 KB국민은행장 최종 후보를 추천한다. 이환주 현 KB국민은행장은 12월 31일 첫 임기를 마친다. 통상 KB국민은행장은 첫 임기 2년 후 1년 이상 연임하는 사례가 많았지만 이번에는 KB금융지주 회장이 교체된 것이 변수다. 이재근 신임 KB금융 회장이 과감한 변화와 세대교체 기대를 안고 깜짝 선임된 만큼 새 얼굴이 발탁될 가능성도 있다. 1970년생인 이종민 KB국민은행 글로벌사업그룹 대표, 1972년생인 송병철 은행 디지털영업그룹 대표와 나상록 지주 재무 담당 전무(CFO), 김재관 KB국민카드 대표 등이 유력 후보로 거론된다.



신한금융지주 자회사최고경영자후보추천위원회는 내달 3일쯤 신한은행장 최종 후보를 선정할 것으로 알려졌다. 정상혁 현 신한은행장은 2023년 2월 취임한 뒤 2024년 말 한 차례 연임해 올해 12월31일 두 번째 임기를 마친다. 정 행장이 이번에 연임할 경우 통합 신한은행 출범 이후 첫 3연임 사례가 된다. 정 행장은 신한금융 부회장직을 신설해 올라갈 가능성도 거론된다. 이봉재 은행 기관·제휴영업그룹장과 김정남 신한펀드파트너스 대표, 최혁재 신한은행 AX혁신그룹 부행장 등이 차기 행장 하마평에 올라 있다.



하나금융지주 그룹임원후보추천위원회는 지난달 말 차기 하나은행장 후보군을 3명으로 압축한 데 이어 이르면 이번 주 최종 후보를 발표한다. 이호성 현 하나은행장은 12월 31일 첫 임기를 끝낸다. 강성묵 하나금융 부회장 겸 하나증권 대표와 김미숙 하나은행 중앙영업그룹 대표, 성영수 하나카드 대표 등이 행장 후보로 거론된다.



NH농협금융지주는 이르면 이번 주 차기 NH농협은행장 후보군을 3명으로 압축한 뒤 내달 하순 최종 후보를 선정할 계획이다. 강태영 현 농협은행장의 임기도 12월31일까지다.



우리금융지주는 이달 13일 자회사대표이사후보추천위원회에서 정진완 현 우리은행장에게 임기 1년을 추가로 부여하기로 했다.



각 은행장 최종 후보는 추후 은행 이사회 심사와 주주총회 의결을 거쳐 정식 선임된다. 5대 은행장 임기는 모두 내년 1월부터 시작된다. 주요 금융지주들은 정부의 지배구조 선진화 주문에 맞춰 올해부터 은행장 선임 과정에서 은행 임원후보추천위원회 등의 권한을 강화했다.

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