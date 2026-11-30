올해 반도체 호황으로 발생한 초과 부가가치 576조원 중 가계 몫은 7%에 불과하다는 한국은행 분석이 나왔다. 다만 가계와 기업, 정부 모두 지출 여력이 커진 만큼, 내년 이후 내수 개선 효과가 나타날 것이란 전망이다.

사진=AP연합뉴스

29일 한은이 발표한 ‘반도체발(發) 소득개선의 분배 및 지출 파급경로’ 연구 보고서에 따르면 올해 반도체 호황으로 인한 기업들의 초과 부가가치는 약 576조원으로 예상됐다. 이는 최근 10년 추세를 웃돌며, 전체 기업 부가가치의 약 4분의 1에 해당하는 규모다.



이 중 임금·배당 지급과 세금 납부 등을 거쳐 최종적으로 기업에 57%(328조원), 정부에 31%(177조원), 가계에 7%(41조원)가 귀속될 것으로 전망됐다. 나머지 5%(30조원)는 금융기관·해외 투자자 몫이다.



기업 귀속 소득 중 19%(62조원)는 올해 실물투자에 쓰이고, 81%(266조원)는 주로 현금·예금 형태로 저축돼 향후 투자 재원으로 쓰일 것으로 분석됐다. 정부 귀속 추가 세수 중 일부는 내년 미래대응기금 등 예산 편성에 반영돼 정부 소비·투자 및 이전지출로 이어지고 나머지는 향후 정부지출 재원이 될 것으로 예상됐다.



한은은 반도체 호황의 온기가 가장 적게 도달할 곳은 가계라고 분석했다. 연구진은 이마저도 상당 부분이 전산업 근로자의 임금보다는 정보기술(IT) 업종의 성과급에 집중될 것으로 내다봤다. 성과급은 일시적 소득 성격이 강해 평균소득에 비해 소비 효과가 작고, 소득세 부담도 상대적으로 크다.



연구진은 “올해 반도체발 초과 부가가치는 가계·기업·정부의 지출 여력을 크게 확충해 내년 이후 시차를 두고 내수를 뒷받침할 것”이라며 “그 성과가 경제 전반으로 확산하기 위해선 축적된 재원의 국내 환류와 산업 간 연계를 함께 강화할 필요가 있다”고 했다.

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