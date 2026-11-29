국내 증시 침체기가 길어지며 주당 100만원이 넘는 ‘황제주’ 수도 급감한 것으로 나타났다. 한때 300만원 가까이 육박했던 ‘국민주’ SK하이닉스 역시 황제주 자리를 위협받고 있다.

29일 한국거래소와 금융정보서비스업체 연합인포맥스에 따르면 지난 27일 종가 기준 코스피와 코스닥 양 시장에서 황제주는 코스피의 효성중공업(172만4000원)과 삼성바이오로직스(135만1000원), 삼양식품(130만3000원), SK하이닉스(111만원) 등 총 4개에 불과했다.

25일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 증시 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전일 종가와 비교해 308.52포인트(6.16%) 하락한 4,697.51로, 코스닥은 전일 대비 15.24포인트(2.29%) 하락한 650.64로 마감했다. 뉴스1

올해 상반기 증시 호황에 코스피 효성중공업과 SK하이닉스, 삼성전기, 두산, 고려아연, SK스퀘어, 삼성바이오로직스, 태광산업, 삼양식품, 한화에어로스페이스, LG이노텍, HD현대일렉트릭, LIG디펜스앤에어로스페이스에 코스닥 삼천당제약 등 황제주가 14개까지 늘어났던 것에 비하면 수가 크게 줄었다. 이 기간 코스피와 코스닥은 각각 42%, 22% 급락했다.

개별 종목을 보면 지난 27일 기준 LG이노텍과 삼천당제약이 각각 27만5500원, 18만9900원으로 거래를 마쳐 고점(153만원, 118만4000원) 대비 무려 80% 넘게 떨어졌다. 220만원을 넘겼던 두산도 56만7000원으로 75%가량 주가가 증발했다.

삼성전자와 함께 ‘국민주’로 불리는 SK하이닉스도 최근 황제주 사수전을 거듭하고 있다. 한때 291만9000원까지 치고 올라갔던 SK하이닉스는 지난 25일 103만원까지 하락해 황제주 자리를 내줄 뻔했다.

증권가에선 당분간 황제주 수가 증가하긴 어려울 것으로 보는 분위기다. 지나친 저평가 구간에 놓인 코스피가 추세적으로 상승할 수 있으나, 올해 상반기 보였던 급등세를 재현하기엔 어렵다는 관측이다.

허재환 유안타증권 연구원은 “내년 투자 환경은 올해보다 위험자산에 덜 우호적일 것”이라며 “내년 상반기 중 코스피 회복이 집중될 것으로 보이나, 주가 반등의 힘은 완만할 것으로 보인다”고 했다.

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