세밑 전국 지방자치단체의 상하수도 요금과 도시가스비, 택시비 등 지방 공공요금이 줄줄이 오르면서 시민들의 가계 부담이 커지고 있다. 물가 상승으로 원가 부담이 커진 데다 장기간 요금 동결로 재정난이 심화하면서 지방자치단체들은 요금 현실화가 불가피하다는 입장이다.



29일 각 지자체에 따르면 대전시는 이달 1일부터 택시 기본요금을 4300원에서 4800원으로 올렸다. 2023년 7월 이후 3년4개월 만이다. 시는 올해 3월 택시요금 조정 당시 물가와 시민 부담을 고려해 기본요금은 동결하고 심야·복합할증만 변경했으나 운송원가 상승과 택시업계의 경영난 가중으로 추가 인상했다.



충북도와 경남 고성군은 다음 달부터 택시 기본요금을 각각 4000원에서 4700원으로, 5000원에서 5500원으로 올린다. 전남광주통합특별시도 옛 전남권 22개 시·군의 택시 기본요금을 4300원에서 4800원으로 올리는 방안을 추진하고 있다.



상하수도 요금과 쓰레기 종량제봉투 가격도 잇따라 오를 전망이다. 내년부터 경기지역 31개 시·군 가운데 10곳 이상에서 상하수도 요금이나 쓰레기 종량제봉투 가격이 인상될 예정이다. 구리시는 내년 1월부터 상수도 요금을 평균 22.2%, 하수도 요금을 평균 32% 인상한다. 2005년 이후 21년 만의 인상이다. 올해 2월 하수도 요금을 올린 남양주시는 상수도 요금을 내년부터 2030년까지 매년 6%씩 인상하는 방안을 추진하고 있다. 평택시는 올해 20년 만에 쓰레기 종량제봉투 가격을 올렸다.



전남광주시는 다음 달부터 광주권 상수도 요금을 8.7%, 하수도 요금을 8.5% 각각 인상한다. 세종시는 내년 가정용 상수도 요금을 t당 710원에서 750원으로 올릴 계획이다.

도시가스 요금도 인상 움직임을 보이고 있다. 전남광주시는 옛 전남권 도시가스 소매공급비용을 메가줄(MJ)당 2.38원에서 2.42원으로, 광주권은 2.03원에서 2.07원으로 각각 올리는 방안을 추진하고 있다. 대구시는 지난 8월1일부터 도시가스 요금을 평균 0.53% 인상했다.



대중교통 요금 인상도 예고돼 있다. 광주교통공사는 지난 3월 도시철도 일반 교통카드 요금을 250원 또는 300원 인상하는 두 가지 조정안을 시에 제출했다. 광주권 도시철도 요금은 내년 상반기까지 전남광주 통합요금제와 연계해 단계적으로 조정될 전망이다.



지자체들이 공공요금 인상에 나선 것은 장기간 요금 동결로 누적된 적자와 재정 부담 때문이다. 인건비와 연료비, 시설 유지·관리비 등은 꾸준히 올랐지만 물가 안정을 이유로 요금 인상을 억제하면서 공급원가와 실제 요금 간 격차가 갈수록 벌어졌다. 재정난이 거듭되면서 노후 관로 교체 등 필요한 시설 투자도 미뤄지는 등 안정적인 공공서비스 제공에도 걸림돌이 되고 있다.



실제 경남 함안군의 상수도 요금은 현재 수돗물 생산원가의 절반에도 못 미치는 42.9에 불과하다. 함안군 관계자는 “수돗물을 공급할수록 적자가 발생하고 있다”며 “노후 상수관 정비 재원을 안정적으로 확보하기 위해서는 내년 3월부터 2029년까지 상하수도 요금을 매년 15씩 올리는 것이 불가피하다”고 말했다.



일부 지자체는 공공요금 인상 필요성을 인정하면서도 정부의 물가 안정 기조와 시민 부담을 고려해 인상 시기를 저울질하고 있다. 인천시는 지난 9월 시내버스 요금 현실화율 목표를 60%, 도시철도는 50% 이상, 하수도는 80% 이상으로 설정했지만 구체적인 시행 시기는 유보한 상태다.

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