경북 영주시가 자연과 사람이 함께 숨 쉬는 생태하천으로 홍교천을 탈바꿈하는 복원 사업에 나선다. 시는 홍교천 생태하천 복원 사업을 추진한다고 29일 밝혔다.

복원 사업은 순흥면 태장리에서 창진동 죽계천 합류점까지 이어지는 홍교천 7.5㎞ 구간을 정비해 하천 본연의 기능을 되살리고자 추진한다. 총사업비는 303억원을 투입한다. 생태하천을 정비하고 교량 5곳을 설치해 하천 고유의 생태적 특성과 주변 자연환경을 보존하고 훼손된 생물 서식환경을 개선한다.

영주 홍교천 생태하천복원사업 홍교천 구간. 영주시 제공

이보다 앞선 2024년 2월 시는 홍교천 수생태계 복원계획 수립 용역에 착수했다. 이달 경북도의 생태하천복원사업 신규지구 최종 선정으로 본격적인 사업 추진 기반을 마련했다.

시는 내년 4월 기본 및 실시설계 용역에 착수해 2031년 준공을 목표로 사업을 추진한다. 사업을 끝내면 홍교천의 생물 서식환경 개선과 수생태계 건강성 증진 및 자연과 사람이 공존하는 쾌적한 하천환경을 조성해 지역 주민의 생활환경 개선에도 도움이 될 것으로 시는 기대하고 있다.

황병직 시장은 “홍교천 복원사업이 이곳의 생태적 가치를 되살리고 지역 자연환경을 보전하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “관련 행정절차와 사업을 차질 없이 추진해 미래 세대와 함께 누릴 수 있는 건강하고 쾌적한 하천환경을 조성하겠다”고 말했다.

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