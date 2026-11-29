더불어민주당 내 계파 갈등이 최민희 최고위원에 대한 중징계로 격화하는 가운데 민주당 의원 150여명이 "하나 된 민주당으로 민생에 전념하겠다"는 데 뜻을 모았다.



민주당 5선 의원인 우원식 전 국회의장은 이날 남인순 국회부의장과 함께 국회에서 기자회견을 열고 "계파의 이해와 정치적 유불리를 넘어 민주적이고 공정한 당 운영의 원칙을 확립하겠다"며 민주당 국회의원 공동성명을 발표했다.

발언하는 우원식 전 국회의장. 연합뉴스

민주당 소속 의원 161명 중 152명이 참여한 이 성명은 당내 친명(친이재명)계 당권파와 친청(친정청래)계 간 갈등이 계속하는 상황에서 당의 단합을 도모하고 집권 여당으로서 민생에 집중하자는 취지에서 마련됐다.



정청래 전 대표와 친청계인 문정복·이성윤 의원은 성명에 이름을 올리지 않았다. 김민석 대표와 박성준 수석대변인, 송영길·정동영·김정호·김용민 의원도 참여하지 않았다.



성명에는 "최근 당내에서 벌어지는 일련의 갈등과 혼란으로 국민께 걱정을 끼쳐 드리고 있다"며 "국민께서 어렵게 만들어 주신 소중한 시간을 내부 갈등과 분열로 허비해서는 안 된다"는 내용이 담겼다.



아울러 "민주당은 특정 개인이나 계파의 정당이 아닌 국민의 정당"이라며 "민주주의의 발전, 민생경제의 안정, 사회적 불평등 해소와 미래 성장동력 확보 등 국민께 약속드린 국정과제를 차질 없이 이행하는 데 온 힘을 다하겠다"는 다짐도 포함됐다.



우 전 의장은 회견에서 성명 내용을 읽은 뒤 기자들과 만나 "너무 노골적인 (계파 갈등) 모습을 보며 우리를 지지했던 분들이 굉장히 실망을 많이 하고 있다"며 공동성명을 주도한 배경을 설명했다.



의원 152명이 함께 이름을 올린 데 대해서는 "압도적인 숫자"라며 "당 안에 국회의원 마음이 다 일치됐다는 것이다. 분열돼있지 않다"고 강조했다.



성명에 참여하지 않은 의원들에 대해서는 "외국에 나가계신 분들도 있고 통화를 못 한 분도 있고 숙고하겠다고 하신 분도 있다"고 해명했다.



우 전 의장은 또 김 대표에게는 '간담상조'(肝膽相照·간과 쓸개를 내놓고 서로에게 내보이듯 서로 속마음을 털어놓고 친하게 사귐)의 자세를, 정 전 대표에게는 '솔로몬의 지혜'를 각각 주문했다며 "(의원 152명의) 마음을 잘 새겨 갈등 해소를 위한 노력은 최선을 다해서 해주십사하는 마음"이라고 말했다.



지도부를 향해서는 "지금 우리가 해야 할 일은 국민의 삶을 지키는 것"이라며 "거기에 집중해 나아갈 수 있도록 지도부가 단결하고 단결된 힘으로 당원들의 상처를 잘 감싸야 한다"고 촉구했다.



이어 "국민께서 위헌·위법한 비상계엄과 대통령 탄핵 위기를 극복하고 우리에게 맡겨주신 천금 같은 시간을 내부 갈등으로 허비한다면 우리에게 다시 기회는 없을 것"이라고 경고했다.



다만 최 최고위원 징계 문제와 관련해서는 "당의 독립적인 기구인 윤리심판원에서 판단한 것이고 최 의원이 재심을 요청해 놓은 것이니 잘 판단해서 할 것"이라며 구체적인 언급을 피했다.

<연합>

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