존경하는 심사위원님들과 모든 분들께 감사드립니다.

아이오페를 대표해 뜻깊은 상을 수상하게 되어 진심으로 영광스럽습니다.

올해는 아이오페 슈퍼바이탈이 탄생한 지 20주년을 맞는 특별한 해입니다.

2006년 첫 출시 이후 슈퍼바이탈은 변화하는 피부 고민에 맞춰 안티에이징 솔루션을 발전시키며, 아이오페를 대표하는 안티에이징 라인으로 자리매김해 왔습니다.

이번 수상작은 20년간 축적해 온 안티에이징 연구와 기술력을 바탕으로 6세대까지 진화한 슈퍼바이탈의 헤리티지와 혁신을 효과적으로 전달하는 데 집중했습니다.

6세대 슈퍼바이탈의 핵심은 아모레퍼시픽 최초의 독자 안티에이징 성분 ‘세노뮨™’입니다.

5 년간 수십여 개의 성분 효능 연구를 거쳐 발견한 세노뮨™은 피부 노화 인자를 정확하게 타깃해 노화의 근본을 케어하는 새로운 차원의 안티에이징 성분입니다.

대표 제품인 슈퍼바이탈 크림은 세노뮨™을 중심으로 피부 노화를 다각도로 케어하는 동시에, 콜라겐을 채워 꺼진 피부의 속탄력을 탄탄하게 케어하는 ‘덴서티 밀도탄력’을 새로운 탄력 솔루션으로 제안했습니다.

피부 치밀도와 볼 부위 탄력뿐 아니라 피부결, 잔주름 등 겉으로 드러나는 피부 변화까지 연결해 슈퍼바이탈만의 고효능 안티에이징 기술력을 담아냈습니다.

광고 디자인 역시 이러한 기술력을 직관적으로 보여주는 데 초점을 맞췄습니다.

세노뮨™이 노화 인자를 타깃하는 작용을 제품 후면으로 확산되는 입자를 통해 시각화해 핵심 성분의 차별성을 강조하고, 20년 동안 축적된 기술력이 6세대의 새로운 안티에이징 솔루션으로 이어졌음을 표현했습니다.

이번 작품은 20년에 걸쳐 축적된 슈퍼바이탈의 안티에이징 헤리티지를 오늘의 피부 고민에 대한 새로운 해답으로 연결해 낸 결과라고 생각합니다.

앞으로도 아이오페는 끊임없는 피부 연구와 과학적 검증을 바탕으로, 고객이 눈으로 확인하고 직접 체감할 수 있는 피부 변화를 만들어가는 안티에이징 혁신을 이어가겠습니다.

●심사위원 서구원(한양사이버대 광고미디어학과 명예교수) 박찬준(세계일보 상무)

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