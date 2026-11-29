민주당에 "예산안 협상에 탄핵 좌우되면 안 돼…3일 의결해야"
조국혁신당은 29일 조희대 대법원장에 대한 탄핵 추진과 관련해 "사법부의 정치화로 훼손된 사법권 독립을 바로 세워야 한다"고 밝혔다.
혁신당 탄핵추진단장을 맡은 김형연 의원은 이날 기자간담회를 열고 "혁신당이 조 대법원장 탄핵을 추진하는 이유는 사법부에 대한 국민의 신뢰를 회복하기 위한 것"이라며 이같이 말했다.
이어 "법원의 판결 내용, 즉 사법권의 본질을 건드리려는 것은 아니다"라며 "법원이 보여야 할 재판의 공정성이라는 외관이 조 대법원장에 의해 더럽혀졌기 때문"이라고 주장했다.
김 의원은 조 대법원장의 탄핵 소추 사유로 ▲ 대법원의 이재명 대통령 공직선거법 위반 사건 파기환송 ▲ 대법관 제청 지연 및 재제청 요구 거부 ▲ 업무추진비 집행과 현금 격려금 지급 의혹 ▲ 국회 국정감사 증인 선서 거부 등을 제시했다.
김 의원은 이 대통령 사건 파기환송 과정에 "중대한 헌법위반이 있다"며 "이는 대선에 영향을 미치려는 목적이 아니고서는 설명이 되지 않는 행위"라고 주장했다.
이어 대법관 재제청 논란을 두고는 "헌법상 국민의 신속한 재판받을 권리를 침해하는 것이며 조 대법원장의 임기가 계속되는 동안 침해할 예정"이라고 했다.
또 "조 대법원장은 격려금 용도의 예산을 부정하게 집행해 국가재정법을 위반했다"며 "국정감사의 증인으로서 선서를 거부하고 이에 따른 증언을 거부해 국회의 국정감사 권한을 무력화했다"고 비판했다.
김 의원은 다만 대법원의 한덕수 전 국무총리 내란 중요임무 종사 혐의 일부 무죄 선고 내용은 탄핵 사유에 포함되지 않는다고 재차 강조했다.
오는 30일 열리는 전국법관대표회의와 관련해서는 "명백히 드러난 조 대법원장의 위헌·위법 행위를 들여다보기를 바란다"며 "사법부가 국민의 신뢰를 잃게 된 원인이 무엇인지 스스로 돌아봐야 할 문제는 없는지 진지하게 논의해주기를 바란다"고 당부했다.
아울러 "조만간 개혁진보 5당이 공동 탄핵소추안 마련에 뜻을 모으고 손을 맞잡을 예정"이라며 "준비해 온 탄핵소추안과 근거 자료를 바탕으로 공동안 마련에 적극 임하겠다"고 예고했다.
그러면서 더불어민주당을 향해 "국민의힘과의 예산안 협상에 따라 탄핵 일정이 좌우돼서는 안 된다"며 "12월 2일 본회의에 탄핵소추안을 보고하고 3일에 의결하자"고 거듭 제안했다.
<연합>
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