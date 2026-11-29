조국혁신당은 29일 조희대 대법원장에 대한 탄핵 추진과 관련해 "사법부의 정치화로 훼손된 사법권 독립을 바로 세워야 한다"고 밝혔다.



혁신당 탄핵추진단장을 맡은 김형연 의원은 이날 기자간담회를 열고 "혁신당이 조 대법원장 탄핵을 추진하는 이유는 사법부에 대한 국민의 신뢰를 회복하기 위한 것"이라며 이같이 말했다.

조국혁신당 조희대 대법원장 탄핵추진단 김형연 단장이 29일 국회에서 기자간담회를 열고 조희대 대법원장 탄핵 핵심 사유와 5당 연대 추진 계획 등을 밝히고 있다. 연합뉴스

이어 "법원의 판결 내용, 즉 사법권의 본질을 건드리려는 것은 아니다"라며 "법원이 보여야 할 재판의 공정성이라는 외관이 조 대법원장에 의해 더럽혀졌기 때문"이라고 주장했다.



김 의원은 조 대법원장의 탄핵 소추 사유로 ▲ 대법원의 이재명 대통령 공직선거법 위반 사건 파기환송 ▲ 대법관 제청 지연 및 재제청 요구 거부 ▲ 업무추진비 집행과 현금 격려금 지급 의혹 ▲ 국회 국정감사 증인 선서 거부 등을 제시했다.



김 의원은 이 대통령 사건 파기환송 과정에 "중대한 헌법위반이 있다"며 "이는 대선에 영향을 미치려는 목적이 아니고서는 설명이 되지 않는 행위"라고 주장했다.



이어 대법관 재제청 논란을 두고는 "헌법상 국민의 신속한 재판받을 권리를 침해하는 것이며 조 대법원장의 임기가 계속되는 동안 침해할 예정"이라고 했다.



또 "조 대법원장은 격려금 용도의 예산을 부정하게 집행해 국가재정법을 위반했다"며 "국정감사의 증인으로서 선서를 거부하고 이에 따른 증언을 거부해 국회의 국정감사 권한을 무력화했다"고 비판했다.



김 의원은 다만 대법원의 한덕수 전 국무총리 내란 중요임무 종사 혐의 일부 무죄 선고 내용은 탄핵 사유에 포함되지 않는다고 재차 강조했다.



오는 30일 열리는 전국법관대표회의와 관련해서는 "명백히 드러난 조 대법원장의 위헌·위법 행위를 들여다보기를 바란다"며 "사법부가 국민의 신뢰를 잃게 된 원인이 무엇인지 스스로 돌아봐야 할 문제는 없는지 진지하게 논의해주기를 바란다"고 당부했다.



아울러 "조만간 개혁진보 5당이 공동 탄핵소추안 마련에 뜻을 모으고 손을 맞잡을 예정"이라며 "준비해 온 탄핵소추안과 근거 자료를 바탕으로 공동안 마련에 적극 임하겠다"고 예고했다.



그러면서 더불어민주당을 향해 "국민의힘과의 예산안 협상에 따라 탄핵 일정이 좌우돼서는 안 된다"며 "12월 2일 본회의에 탄핵소추안을 보고하고 3일에 의결하자"고 거듭 제안했다.

<연합>

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