고용노동부가 연속 야간근무를 '3일 이하'로 제한하고, 자정부터 오전 4시까지를 '초심야시간대'로 규정해 별도 관리하는 내용의 권고안을 발표한다. 게티이미지뱅크

정부가 야간근로자의 건강 부담을 줄이기 위해 연속 야간근로를 3일 이하로 관리하도록 권고한다.

자정부터 오전 4시까지는 건강권 침해 위험이 큰 ‘초심야시간대’로 지정해 별도 관리하고, 야간근로 이후 충분한 회복 시간을 보장하는 방안도 추진한다.

최근 노동계와 관계부처에 따르면 고용노동부는 연속 야간근로 횟수를 3일 이하로 관리하는 내용이 담긴 야간근로 권고안을 조만간 발표할 예정이다.

권고안은 야간근로 이후 일정 시간 이상의 연속 휴식이나 충분한 회복 시간을 보장하도록 했다.

건강 이상으로 근로자가 주간 근무로 전환해 달라고 요청할 경우 인사상 불이익을 주지 못하도록 하는 조치도 포함됐다.

특히 야간근로 시간대인 오후 10시부터 다음 날 오전 6시 가운데 자정부터 오전 4시까지를 ‘초심야시간대’로 규정했다. 해당 시간대는 건강권 침해 위험성이 큰 만큼 사업장에서 특별히 관리하도록 권고할 방침이다.

정부가 초심야시간대를 별도로 규정해 관리하도록 권고하는 것은 이번이 처음이다.

권고안 적용 대상은 근로기준법과 산업안전보건법을 적용받는 사업장이다.

다만 새벽배송은 생활물류서비스산업발전법을 적용받는 만큼 이번 권고안에서는 제외된다.

노동부는 새벽배송을 포함한 야간 배송 노동자의 건강 보호 방안을 마련하기 위해 주무 부처인 국토교통부와 협력할 계획이다.

사회적 대화 등을 거쳐 별도의 관리 방안을 추가로 논의한다는 방침이다.

이번 권고안은 노사 양측에 준수를 권장하는 지침으로 법적 강제성은 없다.

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