국민의힘 정점식 원내대표는 27일 더불어민주당이 조희대 대법원장 탄핵을 위한 범여권 연대에 이어 시민사회에도 동참을 제안한 데 대해 “연대가 아닌 집단 린치”라고 비판했다. 민주당이 제시한 탄핵 사유를 두고는 “법을 모르는 ‘법맹 집단’”이라고 맹비난했다.

정 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 여권의 조 대법원장 탄핵 연대 움직임에 대해 “탄핵이 기각됐을 때 책임을 분산하려는 것”이라고 꼬집었다.

정점식 원내대표가 조희대 대법원장 탄핵을 위한 범여권 연대에 비판하는 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

그는 “민주당은 탄핵 사유가 차고 넘친다고 했다. 왜 여기저기 손을 벌리고 있나”라며 “탄핵 사유가 불분명하니 위성정당, 자파 단체부터 긁어모아서 세 과시를 하고 헌재를 압박하겠다는 것”이라고 주장했다.

민주당 전용기 의원이 ‘징계성 탄핵’을 주장한 데 대해서는 “대법원장이 민주당의 하급자도 아닌데 무슨 징계를 운운하나”라며 “징계성 탄핵 발상 자체가 위헌”이라고 비판했다.

정 원내대표는 민주당이 비상계엄 당시 조 대법원장의 행적을 탄핵 사유에 포함하려는 데 대해서도 두 차례 특검 수사에서 기소되지 않은 사안이라고 지적했다. 조 대법원장이 대통령의 대법관 재제청 요구를 거부한 것이 탄핵 사유라는 주장을 두고선 “법전 어디에 대통령의 재제청 요구권이 있나”라며 “글을 모르면 문맹이라 하는데, 민주당은 법을 모르는 법맹집단”이라고 했다.

그는 법무부가 검찰총장 후보자를 추가로 천거받기로 한 데 대해 “추가 천거는 사상 초유의 이례적인 일”이라며 “기존 후보자들이 이재명 대통령의 공소취소를 실행하겠다는 확실한 약속을 하지 않았기 때문인가”라고 반문했다. 이용철 법무부 장관 후보자에 대해서도 “오로지 공소취소 업무만을 위한 원포인트 인사”라며 “공소취소 탈옥 열차의 종착역은 교도소”라고 덧붙였다.

30일 열리는 전국법관대표회의를 앞두고는 법관들에게 이 대통령 재판 재개를 촉구했다. 정 원내대표는 “사법부의 독립은 성명서만으로 지킬 수 없다”며 대통령 관련 재판 5건을 재개해야 한다고 말했다.

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