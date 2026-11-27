뷰티업계가 유망 중소 브랜드 육성과 인수합병(M&A), 신규 브랜드 출시 등을 통해 사업 경쟁력 강화에 나서고 있다. 국내 유망 K뷰티 브랜드의 성장을 지원하는 한편 해외 시장에서 경쟁력을 입증한 브랜드를 인수하고, 차별화된 향수와 제품을 선보이며 소비자 접점 확대에 나서는 모습이다.

올리브영 대학로중앙점 '올영신상' 매대에서 고객이 'K-슈퍼루키 위드 영' 3기 선정 브랜드 제품을 살펴보고 있다. CJ올리브영 제공

CJ올리브영은 중소벤처기업부와 함께 진행하는 ‘K-슈퍼루키 위드 영’ 3기 참여 브랜드 가운데 10곳을 최종 선정하고 본격적인 육성에 들어간다. 다음 달 1일부터 한 달간 진행하는 스케일업 프로그램을 통해 국내외 판로 확대와 홍보·마케팅을 지원한다.

올리브영은 앞서 프로그램에 선정된 30개 브랜드를 대상으로 10월 한 달간 오프라인 매장 입점을 지원했다. 이후 소비자 반응과 판매 성과 등을 바탕으로 더마핏, 멜로스킨, 무무키, 바엘, 아포테, 오늘31, 인버팀, 카푸네, 케어드, 퍼센트로 등 10개 브랜드를 추렸다.

선정 브랜드에는 국내 주요 오프라인 매장과 온라인몰 입점뿐 아니라 올리브영 글로벌몰 입점 기회도 제공한다. 신상품 소개 행사인 '올영신상' 참여와 매장 내 홍보 영상 송출, 대형 옥외광고, 라이브 커머스 ‘올영라이브’ 등도 지원한다.

남성 그루밍 전문 브랜드 다슈의 ‘데일리 밀크씨슬 블루바이옴 스칼프 샴푸’는 ‘2026 올리브영 어워즈’ 맨즈 퍼스널케어 부문 MD’s PICK에 선정됐다. 다슈는 이를 기념해 12월 올리브영에서 어워즈 기획세트를 한정 수량으로 선보인다. 기획세트는 샴푸 본품과 100㎖ 제품, 헤어 스타일링 제품인 ‘그루밍 토닉 스프레이’ 100㎖로 구성됐다.

에이피알은 더마 스킨케어 브랜드 ‘닥터멜락신’을 인수하며 브랜드 포트폴리오를 확대한다. 에이피알은 닥터멜락신 운영사 브랜드501의 지분 87.3%를 약 3900억원에 인수하는 계약을 체결했다. 취득 예정일은 12월 31일이다.

닥터멜락신은 틱톡샵을 중심으로 북미 시장에서 성장한 브랜드다. 이커머스 데이터 분석 플랫폼 참닷아이오에 따르면 올해 상반기 매출액 기준 미국 틱톡샵 뷰티 브랜드 2위에 올랐다.

에이피알은 기존 메디큐브와 닥터멜락신의 브랜드 정체성과 운영 독립성을 유지하면서 글로벌 유통·마케팅 인프라를 공유한다는 계획이다. 틱톡샵 중심의 판매 기반을 아마존 등으로 확대하고 오프라인 유통망과 북미 외 지역 진출도 추진한다.

해외 브랜드의 국내 시장 진출도 이어지고 있다. 글로벌 향수 전문 기업 인터퍼퓸이 처음 선보이는 자체 향수 브랜드 ‘솔페리노 파리’는 27일 국내에 공식 출시됐다.

솔페리노 파리는 파리의 상징적인 장소와 일상 속 특별한 순간에서 영감을 얻은 10종의 오 드 퍼퓸을 선보인다. 플로럴, 우디, 앰버리, 구르망, 레더 등 다양한 향조를 바탕으로 젠더리스 향수 컬렉션을 구성했다.

국내 출시를 기념해 이날부터 29일까지 서울 연희동 연희정음에서 팝업스토어도 운영한다. 배우들과 함께 공간을 이동하며 향수별 이야기를 경험하는 몰입형 프로그램과 향에서 영감을 받은 차와 디저트, 엽서 제작 체험 등을 마련했다.

한편 뷰티기업들의 협력회사 및 지역사회와의 상생 활동도 이어지고 있다. LG생활건강은 지난 26일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 ‘2026 동반성장 주간 기념식’에서 올해의 상생기업 대상 국무총리 표창을 받았다.

한성숙 국무총리(가운데)가 윤진모 LG생활건강 공정성장팀장(오른쪽)에게 '올해의 상생기업 대상'을 표창했다. LG생활건강 제공

LG생활건강은 협력회사와 대리점 등 중소기업·소상공인의 경영 안정과 경쟁력 강화를 위해 상생협력기금을 운영하고 있다. 제조 협력회사를 대상으로 ESG 컨설팅과 해외 판로 지원을 진행하고 있으며, 올해는 원자재 가격 변동을 납품단가에 반영하고 납품대금을 10일 주기로 현금 지급하는 등 협력사 부담 완화에도 나섰다.

이니스프리 모음재단은 제주 자연과 문화유산 보전에 기여한 개인과 단체를 발굴하는 ‘2026 제주 그린어워드’를 개최했다. 올해로 4회째를 맞은 이번 행사에서는 제주 자연유산 보전과 환경보호 활동 등에 기여한 7명(팀)과 장학생 21명을 선정해 총 5200만원을 지원했다.

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