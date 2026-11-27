중국에 편중된 핵심광물 공급망을 재편하려는 움직임이 국내 비철금속·소재 기업의 대규모 투자로 이어지고 있다. 인공지능(AI) 반도체부터 전기차, 방위산업까지 핵심광물의 안정적인 확보가 기업 경쟁력을 좌우하는 변수로 떠오르면서다.

고려아연 제공

최윤범 회장이 이끄는 고려아연은 미국에 약 10조원을 들여 통합제련소를 건설한다. 포스코홀딩스는 호주와 아르헨티나에서 리튬 자원을 확보하고 있으며, LS MnM은 기존 구리 제련 사업을 넘어 배터리 소재 생산에 나섰다. 광물을 확보하는 것 못지않게 이를 산업용 소재로 가공하는 제련·정제 기술의 가치도 커지고 있다.

27일 업계에 따르면 고려아연이 미국 정부 등과 함께 추진하는 테네시주 핵심광물 통합제련소 건설사업인 ‘프로젝트 크루서블(Project Crucible)’이 현지 전력 공급기관으로부터 대규모 전력 사용 승인을 받았다.

총사업비는 약 74억달러(약 10조원)다. 미국 테네시강유역개발공사(TVA)가 승인한 전력 계약용량은 230메가와트(MW)로, 2029년부터 전력을 공급할 예정이다.

고려아연은 지난 4월 미국 연방정부의 인허가 신속 처리 제도인 ‘FAST-41’ 적용 대상으로 지정된 데 이어 9월 환경영향평가를 통과했다.

2027년 착공해 2029년부터 일부 제품을 상업 생산하는 것이 목표다. 미국 정부가 지정한 핵심광물 11종을 포함한 비철금속 12종과 반도체용 황산 등을 생산할 계획이다.

증권가에서는 고려아연의 단기 실적 둔화와 중장기 성장 가능성을 구분해 평가하고 있다.

김윤상 iM증권 연구원은 지난 23일 공개된 보고서에서 올해 4분기를 저점으로 실적이 점차 회복될 것으로 전망했다. 다만 환율 하락과 일부 해외 자회사의 적자, 신규 생산시설의 정상 가동에 필요한 시간 등을 고려하면 본격적인 실적 성장은 2028년 이후 가능할 것으로 내다봤다.

iM증권은 고려아연의 올해 연결 기준 영업이익을 1조6380억원, 내년 영업이익을 1조1070억원으로 추산했다. 내년 연간 실적은 올해보다 부진할 것으로 보면서도 투자의견 매수와 목표주가 125만원을 유지했다.

최 회장도 최근 주주서한을 통해 20여종에 이르는 제품군을 회사의 경쟁력으로 꼽았다. 특정 금속의 가격이 떨어지더라도 다른 품목의 실적 개선으로 이를 상쇄할 수 있다는 설명이다.

장인화 회장이 이끄는 포스코홀딩스는 배터리 핵심 원료인 리튬 확보에 속도를 내고 있다.

포스코홀딩스는 지난 4월 호주 광산기업 미네랄리소스와 7억6500만달러(약 1조1000억원) 규모의 리튬광산 지분투자 계약을 체결했다.

호주 워지나·마운트마리온 광산의 합작법인 배분 물량 중 30%를 공급받을 권리를 확보하는 계약이다. 원료를 외부에서 구매하는 데 그치지 않고 광산 투자와 소재 생산을 연계해 공급망을 안정시키겠다는 전략이다.

아르헨티나에서도 사업을 확대하고 있다. 지난 4월 리튬 추정 매장량이 약 158만t인 옴브레 무에르토 노스 염호의 광권 100% 인수를 마무리했다.

지난달에는 아르헨티나 염수리튬 2공장 상공정을 준공했다. 기존 1공장과 합쳐 연간 5만t 규모의 수산화리튬 생산 체제를 구축했다. 포스코홀딩스는 2033년까지 염수리튬 생산능력을 연간 10만t으로 확대할 계획이다.

LS그룹의 비철금속 소재 계열사 LS MnM도 배터리 핵심광물 사업에 뛰어들었다.

LS MnM은 지난 10일 울산 울주군 온산제련소에서 배터리소재 온산공장 준공식을 열었다.

약 9만5000㎡ 규모로 조성된 이 공장은 광산에서 생산한 니켈 중간재와 폐배터리에서 추출한 재활용 원료를 함께 처리할 수 있는 시설이다.

니켈금속 기준 연간 2만4000t 규모의 황산니켈 생산능력을 갖췄다. 전기차 약 50만대에 사용되는 분량이다. 황산코발트와 황산망간, 수산화리튬도 생산해 LS-엘앤에프배터리솔루션 등 국내 소재 기업에 공급할 예정이다.

기존 구리 제련 과정에서 금과 은, 백금, 팔라듐 등 희소금속을 회수해 온 LS MnM이 축적된 기술을 배터리 소재와 자원 재활용 사업에 적용하는 것이다.

미국에서는 정부가 핵심광물 생산기업에 직접 투자하는 사례도 등장했다.

미국 희토류 기업 MP머티리얼즈는 지난해 7월 미국 국방부와 희토류 공급망 구축을 위한 대규모 민관 협력 계약을 체결했다.

MP머티리얼즈는 이를 바탕으로 미국 내 두 번째 희토류 자석 생산시설을 건설할 계획이다. 2028년 시운전을 목표로 사업을 추진하고 있으며, 시설이 완공되면 미국 내 전체 희토류 자석 생산능력은 연간 1만t에 이를 것으로 예상된다.

이처럼 주요국과 기업들이 핵심광물 사업에 대규모 자금을 투입하는 배경에는 중국에 편중된 공급망이 있다.

국제에너지기구(IEA)가 발간한 ‘2026년 세계 핵심광물 전망’에 따르면 갈륨과 흑연, 망간, 희토류의 글로벌 정제 공급량에서 중국이 차지하는 비중은 각각 90%를 웃돈다.

광산을 확보하더라도 이를 반도체와 배터리, 방산제품에 사용할 수 있는 소재로 가공하지 못하면 중국 의존도를 낮추기 어렵다는 얘기다.

고려아연이 미국 현지 제련시설에 투자하고 포스코홀딩스가 해외 광산을 확보하며 LS MnM이 국내 핵심광물 생산시설을 확대하는 것도 이런 흐름과 맞닿아 있다.

관건은 수익성이다. 대규모 설비투자에 따른 자금 부담이 발생하는 데다 금속 가격과 환율, 전력 비용에 따라 사업성이 달라질 수 있다. 핵심광물 공급망 재편이 실제 기업의 이익 증가로 이어지려면 신규 생산시설의 정상 가동과 안정적인 판매처 확보가 뒷받침돼야 한다.

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