더불어민주당 윤리심판원은 27일 최민희 최고위원회에 대한 징계 안건을 논의한다. 반·분·신(반명·분열주의·신천지) 3자 비밀연합 의혹을 둘러싼 내분이 이어지고 있는데 이번 심의 결과로 당내 계파갈등이 한층 심화할 수 있다는 우려도 나온다.
최 최고위원은 최근 단체 대화방에서 국회 사진·영상 기자들을 ‘하이에나 떼‘라고 표현해 논란을 빚었고, 지역구 비공개 간담회에서 ‘이재명 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다’는 취지로 발언한 녹취가 공개되면서 감찰 대상이 됐다.
당규상 징계는 경고부터 당직 자격 정지, 당원 자격 정지, 최고 수위인 제명까지 4가지로 나뉜다. 당내에선 최 최고위원이 당직 자격 정지 이상의 징계를 받을 수 있다는 전망이 나온다. 최 최고위원은 지난 2월 ‘자녀 축의금 논란’으로 경고 처분을 한 차례 받은 바 있다.
최 최고위원의 당직 자격이 정지되면 해당 기간 동안 최고위원직도 수행할 수 없게 된다. 당원 자격 정지 이상의 중징계가 내려질 경우엔 최고위원직 박탈뿐 아니라 내년 총선 공천 경선에서도 불이익을 받을 가능성이 있다.
친청(친정청래)계는 최 최고위원 징계에 반발하며 같은 잣대로 김민석 대표가 제기한 반·분·신 3자 비밀연합 의혹 발언에 대한 징계 심의도 착수해야 한다고 주장해왔다. 정청래 전 대표는 전날 페이스북에 ‘나는 반분신의 몽둥이로 참 많이도 맞았다’는 제목의 글을 올리고 “이 실체없는 반분신 몽둥이로 왜 그리도 잔인하게 때렸는지 나는 지금도 알 수가 없다”고 꼬집었다. 정 전 대표는 “중진의원들께서 애당심의 발로로 화해조정을 하려는 애국충정은 이해한다”면서 “어떤 중진의원도 얼마나 아프냐, 얼마나 다쳤냐고 물어보는 사람은 없다. 가해자에 대한 꾸짖음도 없고, 분노와 단죄의식도 없다”고 비판했다.
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