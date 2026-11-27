더불어민주당 윤리심판원은 27일 최민희 최고위원회에 대한 징계 안건을 논의한다. 반·분·신(반명·분열주의·신천지) 3자 비밀연합 의혹을 둘러싼 내분이 이어지고 있는데 이번 심의 결과로 당내 계파갈등이 한층 심화할 수 있다는 우려도 나온다.

최 최고위원은 최근 단체 대화방에서 국회 사진·영상 기자들을 ‘하이에나 떼‘라고 표현해 논란을 빚었고, 지역구 비공개 간담회에서 ‘이재명 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다’는 취지로 발언한 녹취가 공개되면서 감찰 대상이 됐다.

더불어민주당 최민희 최고위원이 27일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 김민석 대표. 연합

당규상 징계는 경고부터 당직 자격 정지, 당원 자격 정지, 최고 수위인 제명까지 4가지로 나뉜다. 당내에선 최 최고위원이 당직 자격 정지 이상의 징계를 받을 수 있다는 전망이 나온다. 최 최고위원은 지난 2월 ‘자녀 축의금 논란’으로 경고 처분을 한 차례 받은 바 있다.

최 최고위원의 당직 자격이 정지되면 해당 기간 동안 최고위원직도 수행할 수 없게 된다. 당원 자격 정지 이상의 중징계가 내려질 경우엔 최고위원직 박탈뿐 아니라 내년 총선 공천 경선에서도 불이익을 받을 가능성이 있다.

친청(친정청래)계는 최 최고위원 징계에 반발하며 같은 잣대로 김민석 대표가 제기한 반·분·신 3자 비밀연합 의혹 발언에 대한 징계 심의도 착수해야 한다고 주장해왔다. 정청래 전 대표는 전날 페이스북에 ‘나는 반분신의 몽둥이로 참 많이도 맞았다’는 제목의 글을 올리고 “이 실체없는 반분신 몽둥이로 왜 그리도 잔인하게 때렸는지 나는 지금도 알 수가 없다”고 꼬집었다. 정 전 대표는 “중진의원들께서 애당심의 발로로 화해조정을 하려는 애국충정은 이해한다”면서 “어떤 중진의원도 얼마나 아프냐, 얼마나 다쳤냐고 물어보는 사람은 없다. 가해자에 대한 꾸짖음도 없고, 분노와 단죄의식도 없다”고 비판했다.

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