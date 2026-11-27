전남광주 나주시 세지면의 한 육용오리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출돼 방역 당국이 살처분과 24시간 일시이동중지 명령 등 긴급 방역 조치에 나섰다.

27일 전남광주시에 따르면 전날 나주시 세지면 소재 육용오리 농장(사육 규모 1만9000여 마리)에서 농장주의 폐사 신고를 접수한 시 동물위생시험소가 정밀검사를 실시한 결과 H5형 AI 항원이 최종 확인됐다. 고병원성 여부는 현재 농림축산검역본부에서 정밀검사를 진행 중이며, 최종 판정까지는 1∼3일가량 소요될 전망이다.

농가 긴급초동방역. 전남광주시 제공

전남광주시는 항원 검출 즉시 가축위생방역지원본부 초동방역팀 2명을 현장에 급파해 농장 출입을 전면 통제하고 긴급 소독을 실시했다.

아울러 해당 농장에서 사육 중인 육용오리 1만9000여 마리에 대한 신속한 살처분(가축처분)에 착수하는 한편, 발생 농장 반경 10㎞ 이내를 방역지역으로 설정해 이동 제한과 집중 예찰검사를 벌이고 있다. 발생 지역과 인접 시·군, 동일 계열사 소속 오리농장에 대한 일제 정밀검사도 병행한다.

추가 확산을 차단하기 위한 24시간 일시이동중지 명령도 발령됐다. 적용 대상은 전남광주 지역 전체 오리농장과 계열사, 도축장·사료공장 등 축산시설 및 축산차량으로, 이날 24시(자정)까지 이동이 전면 제한되며 이 기간 일제 소독이 이뤄진다.

2026∼2027년 동절기 들어 고병원성 AI는 현재까지 전국 야생조류에서 13건, 가금농장에서 10건이 발생했으며, 전남광주 지역에서는 앞서 장성·장흥·영암 가금농장에서 각각 1건씩 총 3건이 발생한 바 있다.

이영남 전남광주시 동물방역과장은 “추가 발생을 원천 차단하는 데 모든 행정력을 집중하고 있다”며 “축산 농가에서도 경각심을 늦추지 말고 외부인·차량 출입 통제와 철저한 소독 등 기본 방역수칙을 반드시 지켜 달라”고 당부했다.

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