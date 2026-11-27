류덕현 청와대 재정기획보좌관이 27일 “반도체 호황에 따른 막대한 세수가 언제까지 지속될지 아무도 장담할 수 없다”며 “세수가 풍부할 때 국채 발행을 줄이는 것도 필요하지만 일부를 비축해 미래의 경제위기와 세수 결손에 대비하는 것 역시 책임 있는 재정 운용”이라고 강조했다.

류덕현 재정기획보좌관이 2025년 9월 4일 용산 대통령실에서 기자간담회를 하고 있다. 연합뉴스

류 보좌관은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 ‘미래를 대비하는 것이 ‘빚 중독’일까’라는 제목으로 글을 올리고 “2027년 정부예산안은 총지출을 12.8% 확대하면서도 통합재정수지를 59.9조원 흑자로 전환하고 관리재정수지를 사실상 균형 수준으로 개선하며, 국고채 순발행도 올해보다 13.1조원 줄이는 예산”이라며 “이런 예산을 두고 ‘재정 중독’, ‘빚 중독’이라고 비난하는 것이 과연 온당한가”라고 물었다. 이어 “미래대응기금에 적립되는 104조원은 사라지는 돈이 아니다. 국가가 보유하는 금융자산”이라며 “부채는 계산하면서 자산은 계산하지 않는 것이 과연 온전한 경제학적 분석인가”라고 거듭 질문을 던졌다.

류 보좌관은 “재정의 목적은 국가채무를 최소화하는 데 있지 않다. 국민의 삶을 지키고 경제위기에 대응하며, 국가의 성장잠재력을 확충하는 데 있다”면서 “이를 지속가능하게 뒷받침하는 것이 진정한 재정 건전성이자 책임재정”이라고 강조했다. 그는 “불과 몇 년 전 우리는 대규모 세수 결손으로 미래성장을 위한 투자가 위축되고 지방재정이 어려움을 겪는 뼈아픈 경험을 했다”면서 국제사회에서도 일시적 세수 호황을 중·장기 재정 안정과 미래성장 기회 창출로 전환하려는 정책에 주목하고 있다고 했다. 이어 “IMF는 미래대응기금 신설을 환영했고 OECD 수석이코노미스트는 ‘현명한 정책적 선택’이라고 평가했다. 세계적인 신용평가사인 무디스와 피치도 재정 건전성 개선과 미래 성장동력 확보라는 정부의 재정 운용 방향을 긍정적으로 평가했다”며 “이들은 반도체 호황의 성과를 국민과 공유하는 유망한 정책수단으로 미래대응기금을 평가했다”고 썼다. 그러면서 “그런데 이를 단순히 재정 중독, 빚 중독으로 매도하는 것이 과연 균형 잡힌 경제학적 분석이라고 할 수 있겠나”라고 재차 꼬집었다.

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