유사시 북한 기갑부대 진격을 저지할 육군 공격헬기 전력을 두고 우려의 시선이 높아지고 있다.

현재 육군 공격헬기 전력은 노후 기종을 퇴역시키고 소형무장헬기(LAH) 등의 신형 기체를 도입하는 과도기를 겪고 있다.

과도기에서 주력 기종을 교체할 때 일정과 계획에 차질이 생기면, 전력공백이 발생할 우려가 있다.

이같은 우려는 육군이 추진하는 AH-64E 성능개량, 소형무장헬기(LAH) 도입 등에서 정책적 불확실성이 드러나면서 커지는 모양새다.

경기 이천시 육군항공사령부에서 열린 대규모 항공작전 훈련에서 AH-64E 아파치 가디언 공격헬기가 호버링하고 있다. 세계일보 자료사진

◆AH-64E 성능개량, 내년엔 될까

국회 국방위원회의 내년도 예산안 검토보고서와 심의·의결 결과 자료에 따르면, 육군이 현재 보유한 공격헬기 중 지금 당장 싸울 수 있는 기종은 AH-64E 아파치 가디언이다.

AH-1S는 지난 2월 경기 가평군에서 추락사고가 발생해 조기 퇴역이 거론되고 있다.

500MD는 노후화가 심한데다 성능도 뒤떨어졌다. LAH는 양산 작업이 진행중이다.

2016∼2017년 36대가 전력화된 AH-64E는 미국 보잉이 생산하는 최신형 공격헬기다.

최대 1000여 개의 표적을 탐지, 256개를 분류해 우선순위 16개 표적을 동시에 교전할 수 있다.

육군 AH-64E 공격헬기가 전술비행 연습을 하고 있다. 세계일보 자료사진

헬파이어 미사일 16발과 30㎜ 체인건 1200발을 탑재한다.

육군이 대형공격헬기 사업을 통해 AH-64E를 들여왔을 당시에는 북한 기갑부대 및 고속상륙정의 남하를 저지할 수 있을 것이라는 기대를 모았다.

그러나 단 한 차례도 성능개량을 진행하지 않은 채 운용을 지속하면서 핵심 부품이 단종되거나 고장이 잦아 가동률이 60% 미만에 그치고 있다.

지난 2024년 4∼6월엔 메인로터 문제로 36대 중 18대만 비행할 수 있었다.

육군 AH-64E 공격헬기가 비행 도중 플레어를 쏘고 있다. 세계일보 자료사진

최근에는 미 육군에서 변속기 문제로 AH-64 약 700대 중 400대의 비행을 일시 중단하면서 한국 육군 AH-64E도 비행을 잠시 멈추고 단계별 기술 검사를 진행중이다.

한국 육군 측은 비상대기나 작전태세에는 현재로선 문제가 없다는 입장이다. 점검을 마친 기체부터 순차적으로 비행을 재개하는 모양새다.

변속기 문제의 원인은 아직까지 알려지지 않았다.

다만 AH-64가 수십년에 걸쳐 성능개량을 지속하면서 중량도 그만큼 늘어났다.

이로 인해 고온·고지대에서의 탑재량과 항속거리에 악영향을 미친다는 지적이 제기되어 왔다.

육군항공사령부 대규모 항공작전 훈련에서 AH-64E 공격헬기가 30㎜ 기관포를 발사하고 있다. 세계일보 자료사진

이와 관련해 방위사업청은 AH-64E의 성능을 높이기 위한 작업을 지속해왔다. AH-64E 성능개량 사업이 그것이다.

원래 계획은 2028년까지 4115억원을 투입해 미국 정부가 보증하는 대외군사판매(FMS) 방식으로 진행할 계획이었다.

하지만 사업타당성 조사 재검증 등으로 일정이 지연됐다.

제작사인 보잉은 미국 정부가 지난해 12월 방위사업청에 보낸 오퍼 및 수락서(LOA)를 방위사업청이 접수하면, 내년 6월쯤 미국 정부와 계약하고 성능개량 키트 개발에 착수해 2033년 9월까지 성능개량을 진행하는 일정을 제시했다.

하지만 미국 정부가 보낸 LOA에 처음 명시된 비용은 총사업비의 3배 수준일 정도로 높았던 것으로 알려졌다.

합동화력훈련에서 AH-64E 공격헬기가 기동하고 있다. 세계일보 자료사진

미국이 AH-64E 성능개량을 꾸준히 진행하는 동안 한국은 개량을 하지 않아 성능 격차가 벌어진 것이 원인이라는 지적이다.

이로 인해 성능개량을 실시해도 현 미 육군 수준까지 따라잡기는 쉽지 않다는 우려도 나온다.

방위사업청은 수 차례 기술협상을 통해 비용을 30% 정도 낮췄지만, 규정상 사업타당성 재(再)재검증 등의 행정조치를 해야하는 상황에 직면했다.

하지만 기획예산처의 내년도 예산안 편성 과정에서 이같은 조치가 제때 이뤄지지 못했고, 정부가 국회에 제출한 예산안에는 700만원만 반영됐다.

국회 국방위원회는 지난 16일 내년도 국방예산안을 의결하면서 내년도 AH-64E 성능개량 예산을 미국과의 계약 체결이 가능한 수준인 약 810억원으로 늘려줬다.

소형무장헬기(LAH)가 공중에서 기동하고 있다. 세계일보 자료사진

하지만 국회 예산결산특별위원회 심의에서도 국방위의 증액 결정이 유지될 것인지는 불확실하다.

예결위 심사에선 상임위가 정부안보다 예산을 늘리거나 신규로 반영한 사업이 일부 또는 전액 감액되는 경우가 적지 않기 때문이다.

실제로 지난해 말에 이뤄진 2026년도 국방예산안 심의에서도 국방위가 증액 결정을 내린 사업들 중 극히 일부만이 예결위와 본회의를 통과할 수 있었다.

따라서 다음달 초 국회 본회의에서 예산안을 의결할 시점까지는 AH-64E 성능개량에 대한 불확실성이 남아있을 것으로 보인다.

36대를 추가도입하는 대형공격헬기 2차 사업이 사실상 중단된 상황까지 감안하면, 공격헬기 전력공백 위험이 현실화될 우려가 높아지는 대목이다.

경남 사천 한국항공우주산업(KAI) 회전익동에서 소형무장헬기(LAH)가 조립되고 있다. KAI 제공

◆LAH 전력화 차질 우려

AH-64E와 더불어 운용될 국산 소형무장헬기(LAH)에선 엔진 결함이 발생했다.

해당 엔진은 프랑스 사프란에서 개발한 것을 한화에어로스페이스가 국내 생산한 것이다.

방위사업청은 지난 4월 납품된 엔진 57개 중 47개에서 부식을, 5월엔 이 가운데 38대에서 균열을 확인했다.

육군 항공학교에 있던 LAH 15대에서도 대부분 엔진 이상을 확인했다.

결함은 엔진 내부 공기 흐름 안정화 역할을 하는 디퓨저에서 발생했다.

국내 제조업체인 한화에어로스페이스가 생산공정을 원제작사와 다르게 적용한 것이 원인으로 지목됐다.

육군 AH-1S 공격헬기가 공중에서 비행을 하고 있다. 세계일보 자료사진

이는 LAH 전력화 일정에 영향을 끼쳤다.

체계종합업체인 한국항공우주산업(KAI)은 2022년 1차 양산에 착수해 10대를 납품했고, 2023년 12월 60대를 생산하는 2차 양산계약을 맺었다.

계획상으론 올해 28대를 생산할 예정이었으나, 엔진 문제가 불거지면서 7대로 감소했다.

20여대의 생산이 지연되는 것은 생산·시험·검사·전력화 일정에도 연쇄적인 영향을 끼친다.

항공기 엔진은 비행안전과 직결되는 핵심 장비다.

같은 결함이 다수의 엔진에서 드러났다면, 단순한 부품 교체로는 해결되기가 어렵다.

결함이 발생한 원인으로 지목되는 공정의 개선, 새로 만든 부품의 내구성 검증, 신규 제작 부품이 사용된 엔진의 신뢰성 확인 등이 추가로 필요하다.

특히 엔진 신뢰성 확인은 실제 운용환경을 고려해서 진행해야하는 만큼 시간이 걸릴 수밖에 없다.

소형무장헬기(LAH)가 공중에서 급격한 기동을 선보이고 있다. 세계일보 자료사진

엔진은 민감한 부분이라 조그마한 이상도 비행 중 작동 중단이나 출력 저하 등으로 이어질 수 있기 때문이다.

디퓨저 균열·부식 식별 시점이 지난 4∼5월이지만, LAH 납품 재개 시점은 다음달인 것도 신뢰성 회복에 시간이 필요하기 때문이다.

이에 따라 2028년 초까지 60대를 생산하려던 기존 2차 양산 계획은 2029년 상반기까지 연장된 것으로 알려졌다.

올해 생산되지 못한 LAH 물량이 2028∼2029년 생산으로 넘어간 셈이다.

이같은 상황은 노후한 AH-1S 교체와도 맞물리면서 공격헬기 전력 공백 우려를 낳게 한다.

AH-1S는 30여년 동안 사용되면서 운영유지가 한계에 도달했다.

엔진 제작사는 이미 사라졌고, 미국 정부가 보증하는 대외군사판매(FMS) 방식의 부품 공급은 2002년에 끝났다.

노후화에 따른 성능 저하로 10여년 전에 이미 토우(TOW) 대전차미사일 탑재는 8발에서 4발로, 비행시간은 하루 2시간에서 1시간 20분으로 줄어든 상태였다.

그럼에도 퇴역 시기는 2020년대에서 2031년으로 미뤄졌다. LAH 사업이 늦어진데 따른 결과다.

그러나 지난 2월 추락사고로 조종사 2명이 순직하자 AH-1S의 조기 퇴역 필요성이 제기되는 상황이다.

육군 500MD 헬기가 비행을 하고 있다. 세계일보 자료사진

문제는 LAH 전력화 일정과 노후 헬기 퇴역 일정을 연계해서 수립했던 기존 전력운영계획 변경이 불가피하다는 점이다.

LAH가 엔진 결함으로 생산 일정이 바뀐 상황에서 AH-1S 퇴역 시기를 앞당기면, 노후 헬기를 대체할 신형 기종이 제때 확보되지 못해 전력공백 문제가 발생할 수 있다.

전력 지수 유지를 위해 AH-1S 퇴역을 미룬다면, 노후기종의 안전성 확보를 위한 운영유지비 증가와 잠재적 사고 위험을 일선 부대가 떠안는 구조가 지속될 수밖에 없다.

따라서 방위사업청과 육군, 합참이 LAH 생산·전력화 일정과 AH-1S·500MD 퇴역 계획을 △실제 작전 투입이 가능한 항공기 수 △연도별 공격헬기 보유 규모 △군수지원체계와 조종사 확보 상황 등을 감안해서 재검토할 필요가 있다는 지적이 나온다.

특히 공격헬기로만 북한 기계화부대를 제압하려는 시도에서 벗어나 자폭드론 등의 정밀타격 수단을 함께 운용하는 대안도 모색할 필요가 있다는 목소리도 제기된다.

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