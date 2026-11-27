서울 성북구에서 50대 남성에게 살해당한 10대 소녀에게 생전 성매매와 절도를 지시했다는 의혹을 받는 20대 여성이 공소청에 송치됐다.



서울 노원경찰서는 27일 김모(26)씨를 절도 교사·청소년성보호법 위반·아동복지법 위반(학대)·사기·장물취득 혐의로 서울북부지방공소청에 송치했다.



지난 10일 서울 성북구 정릉동 공유 숙박업소에서 김씨와 전 연인 관계인 진모(59)씨는 15세 소녀 A양을 살해했다.



김씨는 A양과 진씨의 아들에게 집에서 고가 물품과 현금을 훔쳐 오도록 지시하고, 이들이 훔친 물품을 귀금속점 등에 되판 혐의를 받는다.



또 온라인상에 고가 물품을 판매한다는 허위 게시글을 올려 판매금을 가로챈 혐의도 있다.



특히 김씨는 A양에게는 성매매를 권유하면서 성적·정서적인 학대를 한 것으로 조사됐다.



이날 김씨는 검은 모자와 검은 마스크를 쓴 채 공소청으로 이송됐다.



김씨는 '피해자에게 각종 범행 지시한 혐의가 맞는지', '피해자를 살해하라고 시킨 것이 맞는지', '그 날(살인 범행 당일) 피해자를 왜 불렀냈는지', '숨진 피해자와 유족에게 할말이 없는지' 등 질문에 답하지 않았다.



법원은 지난 18일 김씨에게 "증거인멸 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.

서울 성북구에서 50대 남성에게 살해당한 10대 소녀에게 생전 성매매와 절도를 지시했다는 의혹을 받는 20대 여성 김모씨가 27일 서울 도봉경찰서 유치장에서 서울북부지방공소청으로 송치되고 있다.

서울 성북경찰서는 김씨가 진씨에게 A양 살인을 지시한 혐의(살인교사)도 수사 중이다.



김씨가 자신이 A양에게 성매매 및 절도 등을 지시한 사실을 덮기 위해 진씨에게 살해를 지시했다고 경찰은 보고 있다.



김씨는 살인 범행 장소인 공유숙박업소를 예약한 당사자이자 경찰에 이번 사건을 알린 신고자이기도 하다.



당초 김씨는 살인사건과 관련해 참고인 신분으로 조사받았으나 경찰은 김씨에게 살인을 지시한 혐의가 있다고 보고 피의자로 전환했다.



한편 경찰은 김씨의 지시로 '조건만남 사기'에 연루된 진씨의 아들에 대해서는 불송치 결정을 내렸다.



경찰 관계자는 "절도 및 사기 혐의가 인정되나, 이미 동일 건으로 구속 기소되어 재판 중이거나 형이 확정된 점 등을 고려했다"고 설명했다.



진씨의 아들은 채팅 애플리케이션(앱)에서 조건만남에 나선 이들의 금품을 훔친 혐의로 유죄 판결을 받았다.



지난달 15일에는 절도 혐의로 기소돼 징역 6개월에 집행유예 2년이 선고됐다.



진씨의 아들은 현재 또 다른 절도 사건으로 구속 상태에 있다.



A양을 살해한 피의자 진씨는 지난 20일 보복살인 혐의로 구속 송치됐다.

<연합>

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