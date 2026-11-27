지난 25일 오전 서울 광화문광장에서 시민들이 두꺼운 옷차림을 한 채 걸어가고 있다. 연합뉴스

올 3분기 가구당 월평균 소비지출 금액은 303만 원으로 1년 전보다 2.9% 늘었지만, 물가 상승분을 제외한 실질소비지출 증감률은 0.0%로 제자리걸음을 한 것으로 나타났다. 가계가 의류·교육·외식 등 줄일 수 있는 지출은 아끼고 교통·통신·주거 등 필수·고정비 위주로 지갑을 연 결과로 해석된다.

국가데이터처가 26일 발표한 ‘2026년 3분기 가계동향조사 결과’에 따르면 3분기 전국 가구의 월평균 소비지출 12대 비목 중 의류·신발, 주류·담배, 교육 등 3개 항목은 명목 금액 자체가 전년 동분기 대비 감소했다.

◆ 옷·담배·학원비 줄이고 외식·문화 실질 지출도 축소

가장 큰 폭으로 지출을 줄인 분야는 의류·신발이었다. 3분기 의류·신발 지출은 월평균 11만 3000원으로 전년 동분기보다 4.6% 줄었으며, 물가를 반영한 실질 지출은 7.2% 급감했다. 신발(-8.4%)과 외의 등 직물(-3.0%) 구매를 미룬 영향으로 보인다. 주류·담배 지출(3만 9000원)도 담배 소비가 8.6% 줄면서 전체적으로 4.0% 감소했다.

가계에서 최후까지 줄이지 않는다는 교육비(23만 1000원) 역시 1년 전보다 2.4%(실질 -3.7%) 감소한 것으로 집계됐다. 정규교육(-6.6%)과 학원·보습교육(-1.0%) 지출이 동반 하락했다. 소비지출 중 비중이 가장 큰 음식·숙박(49만 원·비중 16.2%)은 명목상 0.7% 늘었으나 물가를 감안한 실질 지출은 2.0% 줄었다. 오락·문화 지출(17만 8000원) 또한 명목상 0.4% 증가에 그치며 실질 기준으로는 4.0% 뒷걸음질 친 것으로 나타났다.

26일 서울 시내의 한 대형마트에서 고객이 장을 보고 있다. 뉴시스

◆ 자동차·통신비·관리비 등 필수·고정비는 일제히 증가

반면 줄이기 어려운 고정성 지출과 내구재·먹거리 비용은 크게 늘었다. 교통·운송 지출은 월평균 35만 7000원으로 전년 동분기 대비 9.6% 증가해 12대 비목 중 가장 높은 상승률을 기록했다. 자동차 구입(10만 9000원)이 34.6% 늘어난 데다 운송기구 연료비(11만 8000원)도 6.6% 상승한 영향이다.

정보통신 지출(18만 1000원) 역시 통신서비스 요금(+9.5%)과 단말기 등 통신장비(+10.5%) 지출이 늘면서 7.5% 증가했다. 주거·수도·광열(35만 1000원)은 주택유지 및 수선(+33.6%)과 공동주택관리비 등 기타주거관련서비스(+5.9%) 상승으로 4.9% 늘었다.

먹거리와 건강·보험 관련 지출도 확대됐다. 식료품·비주류음료(47만 2000원·+3.3%)에서는 육류(+15.1%)와 빵 및 떡류(+9.7%) 지출 증가가 두드러졌다. 보건 지출(23만 8000원·+4.1%)은 입원서비스(+15.7%)와 의약품(+13.4%) 중심으로 늘었고, 기타상품·서비스 내 보험료(11만 원)도 12.4% 뛴 것으로 나타났다. 세금과 대출 이자 등 비소비지출(117만 4000원)까지 1년 전보다 11.0% 급증하면서 가계의 소비 여력이 한층 위축됐다는 관측이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지