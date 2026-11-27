1980년 올림픽은 소련(현 러시아) 모스크바에서 열렸다. 민주주의·공산주의 진영 간 동서 냉전이 정점을 찍은 시절이었다. 미국은 한 해 전인 1979년 소련의 아프가니스탄 침공을 문제 삼아 올림픽 보이콧을 선언했다. 서방 국가들 그리고 한국 등 미국의 동맹국들도 뜻을 같이했다.

미국 여자 조정 국가대표팀 애니타 디프랜츠 선수는 당시 20대 후반의 ‘노장’이었다. 생애 마지막이 될 수도 있는 올림픽에 나가지 못하게 된 그는 좌절했다. “선수들의 경기 참여와 공정한 경쟁을 보장하라”며 미국올림픽위원회를 상대로 소송까지 냈지만 소용 없었다. 스포츠가 선수들보다는 정치인에 의해 좌우되는 현실은 디프랜츠로 하여금 체육 행정가의 길을 개척하게 만들었다.

미국에서 여성 그리고 흑인으로는 처음 IOC 위원을 지낸 애니타 디프랜츠(1952∼2026)가 지난 2024년 7월 프랑스 파리에서 열린 IOC 총회에 참석해 있다. AP연합

여성으로는 최초로 국제올림픽위원회(IOC) 부위원장을 지낸 디프랜츠가 74세를 일기로 별세했다. 26일(현지시간) AP 통신에 따르면 IOC와 미국올림픽위원회는 이날 디프랜츠가 지난 25일 세상을 떠난 사실을 공식 발표했다. 구체적 사인은 공개되지 않았으나, 디프랜츠는 최근 몇 년간 건강 악화로 투병 생활을 해 온 것으로 알려졌다.

1952년 미 북동부 펜실베이니아주(州) 필라델피아에서 태어난 디프랜츠는 어린 시절부터 운동으로 두각을 나타낸 스타는 아니었다. 대학 2학년 때에야 조정부 코치의 권유로 조정을 시작했다. 당시만 해도 학업과 운동을 병행하는 게 목표였던 디프랜츠는 정치학으로 학사 학위를 받고 로스쿨에 진학한 뒤에도 조정 연습을 계속했다.

1976년 캐나다 몬트리올에서 올림픽이 열렸다. 각고의 노력 끝에 미국 대표팀에 선발된 디프랜츠는 여자 조정 8인조 종목에 출전해 동메달을 따냈다. 대학생 시절의 디프랜츠를 조정에 입문시킨 코치는 훗날 언론 인터뷰에서 “체중을 20㎏ 넘게 감량하며 정말 열심히 훈련에 임했다”고 회상했다.

1980년 4월 당시 미국 여자 조정 국가대표팀 선수이던 애니타 디프랜츠(가운데)가 미국올림픽위원회의 소련 모스크바 올림픽 보이콧 결정에 항의하는 기자회견을 하고 있다. AP연합

1980년 모스크바 올림픽 출전이 좌절된 뒤 디프랜츠는 선수를 그만두고 체육 행정가로 나섰다. 1984년 모국의 로스앤젤레스(LA)에서 열린 올림픽 때 디프랜츠는 대회 조직위원회 부위원장을 맡았다. 1986년에는 30대 중반의 나이로 미국을 대표하는 IOC 위원에 선출됐다. 미국 스포츠 역사상 최초의 여성 그리고 흑인 IOC 위원이었다.

당시만 해도 IOC 위원 90여명 중 여성은 단 5명뿐이었다. 디프랜츠는 “처음 IOC 위원 회의장에 들어갔을 때 느낀 어색함을 잊지 못한다”며 “우리(여성 위원들)는 다른 위원들이 마음을 열 수 있도록 먼저 노력해야 했다”고 술회했다. 1997년 그는 IOC 역사상 여성으로는 처음 부위원장에 올라 2001년까지 재직했다. 이는 “여성이 올림픽 정책 결정의 중심에 설 수 있는 길을 열었다”는 평가를 듣는다.

IOC 위원으로서 디프랜츠는 IOC 산하 여성스포츠위원회 위원장만 20년 넘게 지내며 여자 선수들을 위한 올림픽 종목 확대에 앞장섰다.

오늘날 IOC는 위원 106명 가운데 절반 가까운 46명이 여성이다. 2024년 프랑스 파리 올림픽을 계기로 시합에 출전하는 남녀 선수들 비율도 50 대 50으로 같아졌다. 2025년 여성으로는 처음 IOC 수장에 오른 커스티 코벤트리(짐바브웨·수영) 현 위원장은 디프랜츠에게 “용기 있는 리더십이 무엇인지, 스포츠에서 여성들의 성취가 어디까지 가능한지 보여준 위대한 인물”이라고 찬사를 바쳤다.

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