지하철 승강장에서 심정지 상태로 쓰러진 70대 남성을 여중생 3명과 역직원의 신속한 응급처치로 구한 사실이 알려졌다.

사진 = 뉴시스(네오트랜스 제공)

27일 뉴시스에 따르면 지난 25일 오후 10시 28분쯤 경기 성남시 분당구 신분당선 미금역 광교 방면 승강장에서 70대 남성 A씨가 갑자기 쓰러졌다.

당시 승강장에서 열차를 기다리던 여중생 3명은 A씨를 발견하자마자 현장으로 달려갔다. 이들은 역무실과 119에 신고한 뒤 A씨의 상태를 확인하고 호흡이 없는 것을 파악해 곧바로 심폐소생술을 시작했다.

신고를 받고 도착한 역직원도 심폐소생술에 동참했다. 이어 자동심장충격기(AED)를 사용해 A씨에게 한 차례 전기충격을 가했다.

학생들과 역직원의 신속한 응급처치로 A씨는 호흡과 의식을 되찾았다. 이후 오후 10시 38분께 도착한 소방대원과 경찰의 도움으로 분당서울대병원에 이송됐다.

A씨를 구한 학생들은 수원다산중학교 3학년 강다인·오시은 양과 이현중학교 2학년 안시현 양으로 확인됐다.

신분당선 운영사 네오트랜스는 학생들에게 감사의 뜻을 전하고 소정의 기념품을 전달할 예정이다.

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