[권준영의 머니볼]은 스포츠를 경기장 안의 스코어만으로 읽지 않는다. 선수와 팬, 기업과 자본, 기술과 시장이 얽혀 움직이는 스포츠 산업의 흐름을 데이터와 수치로 들여다본다. IT·인공지능(AI) 융합부터 스포츠 금융, 생활체육, 시니어 스포츠까지 전통적인 스포츠의 경계를 넘어 커지는 새로운 시장을 좇는다. 숫자에 담긴 돈의 흐름을 따라 스포츠 산업의 판이 어떻게 움직이는지 읽고, 그 변화가 만들어갈 스포츠의 ‘다음’을 짚는다.

골프장에 들어서면 가장 먼저 눈에 들어오는 것은 잘 정돈된 초록빛 잔디다. 사계절 내내 균일한 색과 상태를 유지하는 페어웨이와 그린은 저절로 만들어지지 않는다. 잔디를 깎고 물을 주는 것은 물론 병충해와 잡초를 막기 위한 농약 살포도 반복된다. 골퍼들이 쾌적한 라운딩을 즐기는 동안 전국 골프장에서는 얼마나 많은 농약이 사용되고 있을까. 실제 데이터를 들여다보니 골프장별 사용량은 같은 면적을 기준으로도 큰 차이를 보였다.

농약은 잔디를 보호하고 코스 상태를 유지하는 데 필요한 관리 수단이지만, 토양과 수질에 남는 잔류 성분은 환경 측면에서 살펴봐야 할 대목이다. 전국 골프장의 농약 사용량부터 지역별·골프장별 편차, 실제 잔류농약 검사 결과까지 분석했다.

위 사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. Open AI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

27일 국립환경과학원의 골프장 농약사용량 데이터베이스(DB)를 분석한 결과, 현재 확인 가능한 최신 연도인 2024년 자료에 수록된 체력단련장을 제외한 전국 골프장 477곳의 농약 성분 사용량 합계는 234.555t이었다. 골프장 한 곳당 단순 평균으로 환산하면 약 492㎏이다. 이는 농약 제품 자체의 무게가 아니라 제품에 포함된 유효 성분의 양을 합산한 수치다. 국립환경과학원 DB는 골프장별 농약 실물량과 성분량을 구분해 제공한다.

전국 골프장의 농약 성분 사용량은 과거와 비교해도 커졌다. 2011년 DB에 수록된 골프장 307곳의 농약 성분 사용량은 103.32t이었지만, 2024년에는 조사 대상이 477곳, 사용량은 234.555t으로 집계됐다. 골프장 수와 전체 농약 사용량이 모두 늘었다. 연도별 조사 대상과 집계 범위에 차이가 있어 단순 비교에는 한계가 있지만, DB에 집계된 골프장 수와 농약 사용량이 모두 증가한 것은 확인된다.

골프장별 면적 차이를 고려해 단위면적당 사용량을 비교해도 편차가 컸다. 농약을 실제 살포한 면적 1㏊당 성분량의 전국 중간값은 7.2㎏이었다. 전체 사용량만으로는 골프장마다 얼마나 많은 농약을 투입했는지 비교하기 어려워, 농약을 살포한 면적을 기준으로 사용 강도를 따로 살펴본 것이다. 중간값은 골프장별 ㏊당 사용량을 크기순으로 배열했을 때 가운데에 놓이는 값이다. 일부 골프장의 높은 사용량에 영향을 받는 평균값과 달리 전체적인 분포의 중심을 보여준다.

지역별 차이도 뚜렷했다. 골프장이 3곳 이상인 시·도 가운데 전북의 ㏊당 농약 성분량 중간값이 9.1㎏으로 가장 높았다. 인천은 9.0㎏, 강원은 8.7㎏, 제주는 8.2㎏이었다. 반면 부산은 5.6㎏으로 가장 낮았다. 전북과 부산의 차이는 약 1.6배다. 전국 중간값인 7.2㎏을 기준으로 보면 전북·인천·강원·제주는 이를 웃돌았고, 부산은 밑돌았다.

골프장별로는 편차가 더 컸다. 2024년 자료에서 ㏊당 농약 성분량이 가장 적은 곳은 경남 의령친환경골프장으로 0.0㎏이었다. 의령친환경골프장은 농약 제품 실물량과 유효성분량 모두 0㎏으로 집계됐다. 전남 에덴CC는 0.3㎏, 강원 라비에벨CC는 0.6㎏으로 뒤를 이었다. 반면 전남 백양우리CC는 80.1㎏으로 가장 많았다. 백양우리CC는 농약 제품 1747㎏을 사용했고, 이 가운데 유효성분량은 826.8㎏이었다. 농약을 실제 살포한 면적을 기준으로 환산한 ㏊당 사용량이 80.1㎏이다. 백양우리CC의 단위면적당 사용량은 전국 중간값인 7.2㎏의 약 11.1배다. 같은 단위면적을 기준으로 환산해도 골프장별 농약 투입량에 큰 차이가 나타났다.

이러한 차이는 잔디 품종과 코스 환경, 병충해 발생 정도 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있다. ㏊당 사용량은 코스 관리에 투입된 농약의 규모를 보여주는 지표다. 실제 토양과 수질에 농약 성분이 얼마나 남았는지는 잔류농약 검사 결과를 통해 확인해야 한다.

국립환경과학원 DB에 수록된 체력단련장을 제외한 골프장 477곳의 농약 성분 사용량은 2024년 기준 234.6t으로 집계됐다. 골프장별 ㏊당 사용량은 최대 80.1㎏에서 0.0㎏까지 큰 차이를 보였다. 2025년 제주·전북·울산의 잔류농약 조사에서는 잔디 사용 금지 농약이 검출되지 않았다. 자료=국립환경과학원·각 시·도 보건환경연구원

2025년 지역별 잔류농약 검사에서는 일부 시료에서 농약 성분이 검출됐다. 제주도 보건환경연구원이 상반기 도내 골프장 40곳에서 토양·수질·지하수 시료 377건을 채취해 29종의 농약 잔류 여부를 조사한 결과, 7종이 일부 시료에서 검출됐다. 모두 골프장 잔디에 사용이 허가된 농약이었으며, 잔디 사용이 금지된 농약은 검출되지 않았다. 골프장 주변 지하수에서도 농약 성분이 확인되지 않았다.

전북특별자치도 보건환경연구원은 2025년 상반기 도내 골프장 27곳에서 토양 160건과 수질 77건 등 총 237건의 시료를 채취해 27종의 농약 성분을 검사했다. 그 결과 고독성 농약과 잔디 사용 금지 농약은 검출되지 않았다. 일부 시료에서 확인된 농약은 농약관리법상 사용이 허용된 저독성 농약 7종이었다.

전북은 잔류농약 검사와 함께 유출수가 수생 생물에 미치는 영향도 평가했다. 보건환경연구원이 물벼룩을 활용한 급성 생태독성 평가를 병행한 결과, 모든 조사 지점에서 생태독성이 나타나지 않았다. 농약 성분의 검출 여부를 넘어 골프장 유출수의 생태독성까지 확인한 결과다.

울산보건환경연구원도 2025년 관내 골프장 6곳에서 토양 76건과 수질 36건 등 총 112건의 시료를 채취해 25종의 농약 성분을 분석했다. 검사 결과 잔디 관리에 사용할 수 있는 저독성 농약 5종이 일부 시료에서 확인됐지만, 잔디 사용이 금지된 농약은 확인되지 않았다.

제주·전북·울산의 조사는 대상 골프장과 시료 수, 분석 농약 종류가 서로 다른 지역별 검사다. 세 지역에서 공통으로 확인된 결과는 허용된 농약 성분이 일부 검출됐지만, 잔디 사용 금지 농약은 나오지 않았다는 점이다. 이 결과는 각 지역의 조사 대상과 검사 범위에 한정해 살펴볼 필요가 있다.

국립환경과학원의 농약 사용량 조사는 골프장별 농약 종류와 사용량을 파악하고 안전사용기준 준수 여부 등을 확인하기 위한 자료다. 농약을 얼마나 사용했는지와 토양·수질에 얼마나 남았는지는 서로 다른 지표인 만큼 사용량과 잔류농약 검사 결과를 구분해서 봐야 한다.

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