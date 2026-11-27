국내 반도체 기업의 기술 유출 정황을 국가정보원에 알린 한국인 엔지니어가 중국에서 간첩 혐의로 체포돼 약 3년째 구금돼 있는 것으로 파악됐다. 정부는 석방 시도 과정에서 정보 제공과 석방을 맞바꾸는 방안을 검토했으나, 포기한 것으로 전해졌다.

국정원 원훈석. 국가정보원 제공

26일 정부 소식통에 따르면 국내 반도체 기업에서 근무하다 중국 반도체 업체로 옮긴 한국인 A씨는 2023년 12월 중국 당국에 체포됐다. A씨는 중국 업체로 이직한 뒤 한국 기업이 개발한 반도체 기술이 해외로 유출되는 정황을 목격하고 이를 국정원에 전달한 것으로 알려졌다. A씨의 정보 제공 사실을 파악한 중국 당국은 반(反)간첩법 위반 혐의를 적용해 그를 체포·구금했다. A씨 구금 당시는 윤석열정부 때로, 정부의 구체적인 석방 노력은 확인되지 않았다.



이재명정부 출범 이후 국정원은 자국민 보호 차원에서 중국 측과 A씨 석방 문제를 본격적으로 협의하려 시도에 나섰다. 협상에 별다른 진전이 없자 국정원은 올해 상반기 중국 측에 관심을 끌 만한 블랙요원 관련된 정보를 제공하고 A씨 석방을 이끌어내는 방안을 검토한 것으로 전해졌다. 해당 인물은 미국이나 일본이 아닌 제3국 소속인 것으로 알려졌다.



정부 소식통은 “국정원이 블랙요원 정보 제공과 A씨 맞교환 교섭 방안을 검토했으나 여의치 않아 초기 단계에서 포기한 것으로 안다”고 말했다. 이후 별다른 협의가 이뤄지지 않으면서 석방 논의는 현재 교착 상태다. 구금 상태로 재판을 받은 A씨는 현재 선고를 기다리고 있다.



전날 일부 언론은 국정원이 중국에 구금된 우리 국민 휴민트(정보원)의 석방을 위해 협상을 벌였으며, 이 과정에서 중국 측이 국정원에 대미 공작을 제안했다고 보도한 바 있다. 국정원은 이에 대해 “중국 당국으로부터 대미 공작을 제안받은 사실이 전혀 없다”며 관련 의혹을 강하게 부인했다.

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