정부광고법 개정안 등 이른바 ‘언론 4법’이 26일 더불어민주당 주도로 국회 문화체육관광위원회 법안심사소위원회를 통과했다. 야당의 반발은 물론, 각계의 신중론에도 여당이 법안 처리를 밀어붙이면서 언론 장악에 대한 우려가 나온다.

이정문 소위원장이 26일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회 문화예술법안심사소위원회에서 의사봉을 두드리고 있다. 뉴스1

이날 소위에서 의결된 언론 4법은 정부광고법, 언론중재법, 신문진흥법, 뉴스통신진흥법 개정안이다. 정부광고법 개정안은 정부광고 점검 결과가 좋지 않거나 허위·조작정보 관련 가중손해배상 확정판결, 허위사실 적시 명예훼손 등의 유죄 판결을 받은 언론사에 최대 1년간 정부 광고를 싣지 못하게 하는 내용이 핵심이다. 중단 기간은 문화체육관광부 장관이 정한다. 다만 언론사가 상당한 주의·감독 의무를 다한 경우에는 제재 대상에서 제외하도록 했다.



언론중재법 개정안은 언론사에 대한 손해배상 청구 사건에서 구체적인 손해액을 증명하기 매우 어려운 경우 법원이 5000만원까지 손해액을 정할 수 있도록 하는 내용이 담겼다. 정정보도 청구 기간은 현행 ‘보도가 있음을 안 날부터 3개월·보도 후 6개월’에서 ‘보도가 있는 날부터 1년’으로 연장했고, 사실관계에 오류가 있는 사설과 칼럼도 정정보도 청구 대상으로 명문화했다.



신문진흥법 개정안은 편집위원회와 편집 규약을 갖춘 신문사 또는 노사 동수 위원회가 편집 규약을 제·개정하고 공표한 신문사에 언론진흥기금을 우선 지원하는 내용 등을 담았고, 뉴스통신진흥법 개정안은 뉴스통신진흥회 이사를 기존 7명에서 11명으로 늘리고 임직원과 학계 추천 인사를 각각 2명씩 추가하는 내용을 골자로 하고 있다.



민주당은 언론의 공적 책임 강화라는 입법 필요성을 강조했다. 당 소속 문체위 위원들은 성명에서 “언론의 자유는 특권이 아니라 막중한 책임이 따르는 권리”라며 “오늘 의결된 법안들은 현장 언론인의 독립성을 지키고 국민의 알 권리를 보호하기 위한 최소한의 제도적 안전 장치”라고 말했다.



반면 국민의힘은 “충분한 숙의 없는 졸속 입법”이라는 입장이다. 언론의 자유와 독립성, 표현의 경계, 산업적 파급효과 등 민감한 쟁점이 얽힌 사안임에도 언론계 의견 수렴과 축조 심사가 미흡했다고 지적해왔다. 국민의힘 소속 위원들은 전날 법안 심사에 불참한 데 이어 이날 회의에도 참석하지 않았다.



이들은 법안 통과 직후 언론에 보낸 메시지를 통해 “국민의힘은 법안별로 충분히 토론하고, 의견 수렴을 위해 공청회를 열어 기자와 언론사, 피해 시민의 목소리를 듣자고 요구했지만 민주당이 수적 우위만 앞세워 날치기 처리를 강행했다”고 비판했다. 이들은 “언론은 권력을 감시해야지 권력의 눈치를 보게 만들어서는 안 된다”며 “단 한 차례의 공청회조차 없이 진행되는 전례 없는 속도전에 언론사, 현업 종사자, 시민사회의 우려가 쏟아진다”고 비판했다.

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