주택분 종합부동산세 납부 대상이 올해 약 73만명에 달했다. 지난해보다 34.5% 증가한 가운데 수도권 집값 급등 영향으로 서울에서만 13만명 넘게 증가한 것으로 나타났다.



재정경제부는 26일 이 같은 내용의 ‘2026년도 종합부동산세 고지’ 내용을 발표했다.

국세청이 종합부동산세 고지서 발송을 시작한 26일 서울 강남우체국에서 관계자가 종부세 고지서 분류 작업을 하고 있다. 연합뉴스

재경부에 따르면 올해 주택분 종부세 과세 대상은 72만6000명으로, 지난해(54만명)보다 18만7000명(34.5%) 증가했다. 국가데이터처 통계 기준으로 지난해 전체 주택보유자(개인) 1630만6000명의 약 4.5%에 해당하는 규모다.



올해 주택분 고지세액도 2조3000억원으로 1년새 6000억원(35.3%) 증가했다. 과세 인원·세액 모두 2022년(119만5000명·3조3000억원) 이후 최대치다.



재경부는 “올해 종부세 제도에 큰 변화가 없었던 점을 감안하면 종부세 증가는 시장 요인에 기인하는 것으로 분석된다”고 밝혔다. 올해 공동주택 공시가격은 전년보다 9.1% 상승했다. 특히 서울은 18.6% 상승했고, 경기가 6.4% 오른 것이 주요 원인으로 분석된다.



지역별로 보면 서울에서 인원이 크게 늘었다. 고지 인원은 45만9000명으로 전년보다 13만1000명(40.1%) 늘며, 전국 17개 광역지자체 중에서 가장 높은 증가율을 기록했다. 이어 경기가 11만3000명에서 15만5000명으로 36.8% 증가했다. 전체 주택분 과세 인원 중 서울이 차지하는 비중은 63.2%로 나타났다. 수도권으로 범위를 넓히면 86.3%에 달했다.



주택분 종부세가 매겨지는 개인 1인당 평균 세액은 199만4000원으로 집계됐다. 지난해 평균(160만6000원)과 비교해 38만8000원(24.1%) 늘어 2021년(364만7000원) 이후 가장 많았다.



토지분 종부세는 11만3000명이 고지받아 지난해보다 4000명(3.4%) 증가했다. 주택분과 토지분을 합산한 전체 종부세액은 81만7000명에게 6조원이 고지됐다. 올해 고지된 종부세는 다음 달 15일까지 납부해야 한다.

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