고지세액 6000억 증가 2조3000억
주택분 종합부동산세 납부 대상이 올해 약 73만명에 달했다. 지난해보다 34.5% 증가한 가운데 수도권 집값 급등 영향으로 서울에서만 13만명 넘게 증가한 것으로 나타났다.
재정경제부는 26일 이 같은 내용의 ‘2026년도 종합부동산세 고지’ 내용을 발표했다.
재경부에 따르면 올해 주택분 종부세 과세 대상은 72만6000명으로, 지난해(54만명)보다 18만7000명(34.5%) 증가했다. 국가데이터처 통계 기준으로 지난해 전체 주택보유자(개인) 1630만6000명의 약 4.5%에 해당하는 규모다.
올해 주택분 고지세액도 2조3000억원으로 1년새 6000억원(35.3%) 증가했다. 과세 인원·세액 모두 2022년(119만5000명·3조3000억원) 이후 최대치다.
재경부는 “올해 종부세 제도에 큰 변화가 없었던 점을 감안하면 종부세 증가는 시장 요인에 기인하는 것으로 분석된다”고 밝혔다. 올해 공동주택 공시가격은 전년보다 9.1% 상승했다. 특히 서울은 18.6% 상승했고, 경기가 6.4% 오른 것이 주요 원인으로 분석된다.
지역별로 보면 서울에서 인원이 크게 늘었다. 고지 인원은 45만9000명으로 전년보다 13만1000명(40.1%) 늘며, 전국 17개 광역지자체 중에서 가장 높은 증가율을 기록했다. 이어 경기가 11만3000명에서 15만5000명으로 36.8% 증가했다. 전체 주택분 과세 인원 중 서울이 차지하는 비중은 63.2%로 나타났다. 수도권으로 범위를 넓히면 86.3%에 달했다.
주택분 종부세가 매겨지는 개인 1인당 평균 세액은 199만4000원으로 집계됐다. 지난해 평균(160만6000원)과 비교해 38만8000원(24.1%) 늘어 2021년(364만7000원) 이후 가장 많았다.
토지분 종부세는 11만3000명이 고지받아 지난해보다 4000명(3.4%) 증가했다. 주택분과 토지분을 합산한 전체 종부세액은 81만7000명에게 6조원이 고지됐다. 올해 고지된 종부세는 다음 달 15일까지 납부해야 한다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지