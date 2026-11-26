"진정한 가치는 도시의 크기가 아니라 시민의 행복에 있습니다. 내년에는 변화의 씨앗이 시민의 삶 속에서 결실을 보도록 최선을 다하겠습니다."

조현일(사진) 경북 경산시장이 26일 열린 시의회 정례회 시정연설에서 청년 성장 도시, 민생경제 회복, 문화관광, 돌봄·복지, 안전 도시 등 내년 시정 운영 5대 방향을 제시하며 이같이 말했다.

그는 '청년이 꿈이 미래가 되는 성장 도시'를 위해 임당 유니콘파크를 중심으로 창업, 기업 성장, 청년 일자리의 선순환 구조를 만들고, 주력산업의 기술 고도화와 인공지능(AI) 전환, 13개 대학 연계 인재·기술 협력을 추진하겠다고 했다.

또 '골목마다 활력이 넘치는 따뜻한 민생경제'를 위해 소상공인 특례 보증·금융지원과 지역사랑상품권으로 골목상권에 활력을 불어넣고, 전통시장 시설 현대화와 현대프리미엄아울렛 방문객의 전통시장·골목상권 유입에 나설 계획이다.

'일상이 여행이 되고 문화가 자부심이 되는 매력 도시' 조성을 위해서는 경산문화관광재단 중심의 콘텐츠 강화와 '신비복숭아'와 카페 문화를 결합한 경산 카페축제 육성, 남산 힐링 숲·숲속 야영장 조성 등을 제시했다.

'시민의 삶을 따뜻하게 보듬는 행복도시' 분야에서는 경산형 달빛병원인 '우리 아이 보듬병원' 운영 내실화와 노인 일자리 확대, 장애인과 사회적 약자 복지안전망 강화, 보훈 가족 예우, 여성친화도시 조성을 약속했다.

'시민의 평범한 하루를 지켜주는 안전 도시'를 위해서는 재난 취약지역 선제 정비와 AI·첨단기술 활용 재난 대응 역량 강화, 산불 예방·초기 대응, 도로·골목 생활 안전 점검에 힘을 쏟겠다고 밝혔다.

조 시장은 "시민들이 누리는 기회를 더 넓히고, 일상의 행복을 더 크게 하며, 아이들이 꿈꿀 수 있는 미래를 더 풍요롭게 만들겠다"고 강조했다.

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