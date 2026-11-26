자동차를 선택할 때 ‘승차감’을 최우선 기준으로 꼽는 소비자가 늘고 있다. 과속방지턱을 넘을 때 올라오는 미세한 진동, 가·감속 과정에서의 울컥거림, 고속도로 주행 중 실내로 유입되는 소음까지 꼼꼼히 따지는 추세다. 르노코리아는 26일 “플래그십 크로스오버 ‘필랑트’는 이러한 소비자들이 중요하게 생각하는 주행 품질에 집중한 모델”이라고 설명했다.

르노코리아 필랑트. 르노코리아 제공

안정적인 승차감을 구현하기 위해서는 서스펜션의 부드러움과 지지력 사이의 균형이 필수적이다. 하체가 지나치게 무르면 요철 통과 후 차체 흔들림이 길게 남아 탑승자의 멀미나 피로감을 유발할 수 있기 때문이다.

필랑트에는 노면에서 전달되는 진동의 주파수에 따라 감쇠력을 스스로 조절하는 ‘주파수 감응형 댐퍼(SFD)’가 탑재됐다. 거친 노면에서 올라오는 잔진동은 흡수하되 코너링이나 차선 변경 시에는 감쇠력을 높여 차체 쏠림을 억제하는 방식이다. 여기에 르노 특유의 섀시 설계 역량을 더해 부드러우면서도 안정감 있는 주행 감각을 확보했다.

르노코리아 필랑트 1열. 르노코리아 제공

파워트레인 역시 승차감을 결정하는 중요한 요소다. 시스템 최고출력 250마력을 발휘하는 E-Tech 하이브리드는 전기모터를 활용한 부드러운 출발과 즉각적인 가속 응답성이 특징이다. 가다 서다를 반복하는 도심에서도 변속 충격을 최소화해 전기차에 가까운 부드러운 주행 질감을 구현했다는 설명이다.

정숙성 강화를 위한 설계도 적용됐다. 액티브 노이즈 캔슬레이션(ANC)을 비롯한 다양한 소음·진동 저감 기술을 통해 주행 중 실내로 전달되는 소음을 줄였다. 노면 충격을 효과적으로 흡수하는 섀시 기술과 부드러운 하이브리드 주행 질감, 정숙한 실내 환경이 어우러져 장시간 이동에도 탑승자의 피로를 줄이는 데 도움을 준다.

르노코리아 필랑트 2열. 르노코리아 제공

실내 공간은 편안함에 초점을 맞췄다. 2820㎜의 휠베이스를 바탕으로 여유로운 실내 공간을 확보했고, 탑승자의 체형을 고려한 시트 설계와 3존 독립 풀오토 에어컨 등을 배치해 전 좌석에서 쾌적한 이동 환경을 제공하도록 구성했다.

르노가 추구하는 ‘드라이빙 플레저(주행의 즐거움)’ 역시 운전자 중심의 역동성뿐 아니라 동승자의 편안함까지 포괄하는 개념으로 확장됐다. 운전석에서는 예측 가능한 조향과 가속 성능을, 조수석과 뒷좌석에서는 정숙하고 안정적인 승차감을 경험할 수 있도록 설계했다는 것이 회사 측의 설명이다.

르노코리아 필랑트. 르노코리아 제공

자동차의 본질적 가치인 주행 완성도와 승차감은 제원표의 수치만으로는 온전히 파악하기 어렵다. 평소 가족 단위 이동이 잦거나 노면 소음과 진동에 민감한 운전자라면 필랑트의 운전석뿐만 아니라 조수석과 뒷좌석까지 직접 경험해볼 만하다.

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