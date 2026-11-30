그룹 슈퍼주니어의 리더 이특이 서울 강남구 신사동에서 사들여 신축한 빌딩이 매입가 대비 2배 수준인 120억원대 가치로 꼽힌다. 겉으로만 보면 6년 만에 굵직한 평가액 상승을 기록했지만 속을 들여다보면 표정이 마냥 밝지만은 않다. 전 층을 쓰던 영어유치원이 떠난 뒤 1년 가까이 새 임차인을 찾지 못해 건물이 텅 비어 있기 때문이다.

평가액과 임대 현장의 체감 온도가 엇갈린 도심 상업용 건물 외관. 네이버부동산·ENA ‘왕자와 거지’ 제공

이 건물의 출발점은 2020년 9월이다. 이특은 신사동 가로수길 인근 땅과 건물을 3.3㎡당 8247만원, 총 60억원에 사들였다. 당시 매물은 주택 형태였으나 근린생활시설로 용도를 바꾸며 활용 폭을 넓혔다. 기존 건물을 허문 자리에는 지하 1층부터 지상 5층까지 새로 올렸고 매입 계약부터 철거와 설계, 용도 전환을 거쳐 2022년 8월 준공에 이르기까지 2년 가까운 시간이 흘렀다.

새 건물이 들어선 뒤에는 영어유치원이 건물 전체를 임차해 쓰며 안정적으로 자리 잡았다. 단일 업종이 전 층을 통으로 쓰는 구조는 관리 동선과 임대 안정성 면에서 유리하지만, 반대로 특정 업종이 빠지면 그만한 면적과 조건을 감당할 새 통임차인을 구하기까지 시간이 걸릴 수 있다.

가치 상승폭 자체는 컸다. 2024년 9월 시장에서는 이 건물의 가치를 약 123억원으로 잡았다. 2020년 매입가와 비교하면 단순 추정 시세 차이만으로도 60억원 넘게 오른 셈이며, 2026년 들어서도 120억원 안팎의 몸값이 거론된다.

이 같은 평가 흐름 뒤에는 본인이 직접 밝힌 준비 과정도 자리한다. 이특은 2024년 3월 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에 출연해 5년 전쯤부터 부동산에 관심을 갖고 책을 사 읽거나, 밤늦게 녹화를 마친 뒤에도 내비게이션에 주소를 찍고 다니며 상권과 건물 방향을 살폈다고 전했다. 성수동 서울숲 트리마제 거주 이력까지 더해지며 연예계에서 부동산 감각을 갖춘 인물로 자주 회자됐다.

본업 활동과 별개로 부동산 투자 행보로 주목받아 온 이특. 세계일보 자료사진

정작 평가액 흐름과 실제 임대 현장의 온도는 다르게 돌아간다. 최근 공개된 유튜브 채널 ‘빌딩탭’과 ‘빌딩LAB 종합 부동산 기업-빌딩연구소’의 박원서 사장 분석에 따르면, 해당 건물은 영어유치원이 퇴거한 뒤 약 1년 동안 공실 상태다. 건물 전체가 빈 상태가 이어지면서 장부상 가치와 실제 현금 흐름 사이의 간극이 도드라진다.

빌딩 시장에서는 공실 장기화의 원인으로 임대료 눈높이를 가장 먼저 꼽는다. 세입자가 선뜻 들어올 만한 임대료 조건이 맞지 않았을 가능성이 크다는 뜻이다. 120억원 안팎의 몸값을 형성한 건물일수록 소유주가 기대하는 임대료 기준도 높게 잡히지만 임차인 입장에서는 월세와 보증금, 초기 인테리어 비용과 관리비까지 더해진 고정비 부담을 따질 수밖에 없다.

매각하지 않은 상태의 추정 가치는 장부상 평가에 머무는 반면, 빈집 기간이 길어질수록 임대료 공백과 보유세·관리비·금융 부담은 쌓인다.

통건물로 쓰던 임차인이 빠진 뒤의 임대 구도도 녹록지 않다. 여러 층을 한 세입자가 묶어 쓰던 공간이 비면 통임대를 고집할지, 층별·업종별로 수요를 다시 쪼갤지를 두고 계산이 복잡해진다.

통임대 조건과 층별 수요가 맞물리며 고민이 깊어지는 가로수길 중층 상가 건물들. 강남구 제공

가로수길 일대 상권 여건 역시 예전 같지 않아 업종 교체와 소비 패턴 변화 속에서 대형 면적을 한 번에 채울 세입자를 구하기가 쉽지 않다. 2020년 60억원에 매입해 신축에 나선 시점과 2026년 현재 시장이 요구하는 임대 조건은 분명 달라졌다.

자본 배분과 산업 환경 변화를 둘러싼 냉정한 시선도 뒤따른다. 부동산 시장 일각에서는 고금리 여파와 상권 변동성, 인공지능 확산에 따른 산업 구조 변화 등을 거론하며 과거처럼 건물 가치 상승과 임대 수익을 동시에 기대하기 어렵다는 목소리가 나온다. 일부에서는 상가·빌딩 투자 대신 국내 증시 등 다른 자산과 수익률을 비교하는 평가도 제기된다.

몸값 평가와 임대 공백이 교차하는 저녁 무렵 건물 외관. 전 층을 쓰던 영어유치원이 떠난 뒤 빈자리로 남아 있다. 네이버부동산

결국 이특의 신사동 빌딩은 부동산 투자의 두 얼굴을 동시에 보여 준다. 매입가 대비 두 배 수준의 가치 평가라는 성과 뒤에는 1년 가까이 이어진 공실이라는 현실 과제가 놓여 있다. 120억원대 건물이 새 임차인을 맞아 다시 숨을 고를지, 아니면 신사동 상권의 높은 문턱 앞에서 길어지는 공실 국면을 이어갈지가 관건이다.

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