정부는 2030년부터 제주에서 신규 등록하는 모든 차량을 전기차로 전환하겠다고 밝혔다. 또 내년 7월부터 제주 공공기관 신축건물에는 전기로 냉난방·온수를 공급하는 고효율 설비인 히트펌프 설치가 의무화된다.



기후에너지환경부와 제주특별자치도는 26일 ‘2035 제주 탄소중립 비전 선포식’을 가지고 이 같은 추진 전략을 발표했다.



우선 2030년부터 제주에서 신규 등록하는 모든 차량을 전기차로 전환하기로 했다. ‘신차 100% 전기차 전환’은 전국 최초다. 2035년까지 전기차 누적 21만대를 보급하기 위해 구매보조금 지원 확대를 검토한다. 내연차를 전기차로 바꿀 때 지급하는 전환지원금 대상을 내년부터 렌터·리스까지 확대하기로 했다.



히트펌프는 2035년까지 누적 20만대를 보급한다. 내년 7월부터 건축허가를 받거나 새롭게 신고하는 제주 공공기관 신축건물에는 히트펌프를 설치가 의무화된다.



청정전력 공급을 위해 재생에너지 설비 보급에도 속도를 높인다.



기후부와 제주도는 2035년까지 태양광 3기가와트(GW), 풍력 2.5GW 등 총 5.5GW 규모의 발전설비를 확충하겠다고 밝혔다. 화력발전소 폐지도 차질 없이 진행한다. 한림복합 액화천연가스(LNG) 발전기는 내년 말, 제주화력 등 바이오중유 발전기 3기는 2030년 말 순차적으로 가동을 중단한다.



제주 특화형 전기요금제도 도입한다.



올해 12월부터 ‘탐라는 전기예보’가 본격 시행된다. 태양광 전력 생산이 많아 낮 시간 전력시장가격이 0원 이하로 떨어질 경우, 해당 시간대 전기요금을 50% 할인해 주는 것이 핵심이다. 이와 함께 내년 말까지 공동주택 ‘지능형 전력계량기’ 보급률을 100%로 끌어올릴 계획이다.

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