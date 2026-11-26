일본 맥도날드가 39년간 영업했던 도쿄 시부야의 한 매장에 한국 버거 브랜드 맘스터치가 들어섰다. 문을 연 지 2년 만에 144만명이 다녀갔고 누적 매출은 104억원에 달했다. 맘스터치는 내년 말까지 일본 내 매장을 100곳으로 늘린다는 목표를 세웠다.

맘스터치 제공

국내 외식기업들의 일본 진출 전략도 달라지고 있다. 한류 팬과 관광객이 몰리는 번화가뿐 아니라 현지 직장인과 주민들이 매일 오가는 생활상권으로 출점 지역을 넓히고 있다. 한국 음식에 대한 호기심을 일상적인 소비로 연결하려는 전략이다.

26일 유통업계에 따르면 맘스터치는 지난 20일 일본 도쿄에 현지 7호점이자 두 번째 가맹점인 이타바시역점을 열었다.

일본 철도 JR 사이쿄선 이타바시역 인근에 자리 잡은 매장으로, 관광객보다 지역 주민의 반복 방문을 겨냥했다. 맘스터치는 연말까지 일본 매장을 11곳으로 늘릴 계획이다.

맘스터치의 일본 진출은 2023년 10월 시부야 팝업스토어에서 시작됐다. 3주간 3만3000여명이 방문하자 이듬해 4월 해외 첫 직영점을 열었다.

시부야점은 개점 40일 만에 누적 고객 10만명, 매출 1억엔을 기록했다. 첫해 방문객 70만명, 매출 50억원에 이어 2년 차에는 각각 74만명, 54억원으로 늘었다.

개점 초기의 관심이 시간이 지나면서 매출 감소로 이어지지는 않은 셈이다.

맘스터치에 따르면 시부야점의 지난해 매출은 일본 맥도날드 평균 매장 매출의 약 1.9배, 모스버거의 약 7.7배에 달했다.

회사는 2년여간 일본 사업에 약 200억원을 투입했다. 상권별 메뉴 선호도와 시간대별 고객 수요, 매장 운영비 등을 분석해 35평과 50평 규모의 표준 가맹 모델을 마련했다.

지난 9월에는 일본 법인 사무소를 시부야에서 신주쿠로 이전했다. 일본 피자헛 대표 출신 전문경영인도 영입했다. 직영점 중심으로 현지 사업을 검증하던 단계에서 가맹점 확대 단계로 넘어간 것이다.

제너시스BBQ도 일본 사업 확대에 나섰다.

BBQ의 일본 사업을 맡고 있는 현지 외식기업 와타미는 지난 11일 도쿄 신주쿠구 다카다노바바에 새로운 매장 모델을 적용한 플래그십 스토어를 열었다.

와타미는 2016년부터 일본에서 BBQ 브랜드를 운영해 왔다. 기존에는 치킨과 카페를 결합한 형태의 매장을 선보였다면, 이번에는 메뉴 가짓수와 사용 원재료를 줄여 매장 운영 효율을 높이는 데 초점을 맞췄다.

현지 소비문화에 맞춘 메뉴도 내놓고 있다. 지난 6월에는 버터치킨카레와 그린카레를 한정 출시했다. 일본인이 평소 즐겨 먹는 카레에 한국식 치킨을 접목한 메뉴다.

더본코리아의 커피 전문 브랜드 빽다방은 일본 직장인의 커피 수요를 파고들었다.

지난 8월 6일 도쿄 신바시에 일본 1호점을 연 데 이어 같은 달 18일 칸다에 2호점을 선보였다. 두 곳 모두 직장인 유동인구가 많은 오피스 상권이다.

일본 1호점은 개점 초기 하루 1000잔 수준의 판매 실적을 기록했다. 더본코리아는 현지 소비자의 메뉴 선호도와 이용 시간대 등을 분석해 추가 출점을 추진할 계획이다.

국내 외식기업들의 일본 진출이 모두 순탄한 것은 아니다.

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사의 2025년 외식기업 해외진출 실태조사에 따르면 일본에 진출한 국내 외식 브랜드는 2023년 21개에서 2024년 30개, 지난해 33개로 늘었다.

같은 기간 매장 수는 133개에서 161개로 증가했다가 지난해 143개로 줄었다. 진출 브랜드가 늘었는데도 전체 매장 수는 1년 새 11.2% 감소한 것이다.

새로운 브랜드가 일본 시장에 진입하는 것과 현지에서 안정적인 매출을 확보해 사업을 확장하는 것은 별개의 문제라는 점을 보여준다.

맘스터치 역시 도쿄 주요 상권의 낮은 공실률과 우량 점포 확보 경쟁을 고려해 매출 잠재력과 수익성을 따져 출점지를 고르고 있다.

일본 외식시장에서 국내 브랜드가 장기간 살아남으려면 한류에 대한 관심만으로는 부족하다. 가격과 맛은 물론 임대료, 인건비, 식재료비를 감당하면서 가맹점주의 수익까지 확보해야 한다.

한국식 버거와 치킨, 커피가 일본 소비자에게 한 번쯤 경험해 보고 싶은 음식에서 매일 돈을 내고 사 먹는 음식으로 자리 잡을 수 있을지가 관건이다.

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