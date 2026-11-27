사람의 키에 최대 17㎝ 차이를 만들 수 있는 희귀 유전자 변이가 발견됐다. 특정 유전자의 기능을 떨어뜨리는 변이가 키를 크게 줄이거나 늘릴 수 있는 것으로 나타났다.

국제학술지 네이처는 지난 25일(현지시간) 성인 145만633명의 유전체를 분석해 키와 관련된 유전자 207개를 찾아낸 연구 결과를 발표했다. 미국 리제네론 유전학센터를 비롯한 국제 공동 연구진이 참여한 이번 연구는 12개 코호트의 데이터를 활용했다.

연구진은 특히 단백질 기능을 손상시키는 극히 드문 변이에 주목했다. 이 변이가 발견된 17개 유전자에서는 키에 평균 8.92㎝의 영향을 미치는 것으로 분석됐다. 일반적인 키 관련 유전자 변이의 평균 영향력인 0.17㎝와 비교하면 약 52배 높은 수준이다.

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가장 큰 차이를 보인 유전자는 ACAN과 FBN1이었다. ACAN 유전자의 기능을 상실시키는 변이는 보유자의 키를 평균 16.6㎝ 낮추는 것과 관련이 있었다. 반대로 FBN1 유전자의 특정 변이는 키를 평균 11.1㎝ 높이는 효과와 연관성이 나타났다.

연구진은 1차 분석 대상 82만6066명 가운데 이처럼 큰 영향을 미치는 17개 유전자의 기능 상실 변이를 가진 사람이 744명에 불과했다고 밝혔다. 전체의 0.1%에도 미치지 않는 드문 변이라는 의미다. 연구진은 확인된 유전자 가운데 98%가 별도의 62만4567명 집단에서도 재현됐다고 설명했다.

이번 연구 결과는 성장 장애나 저신장증 등 키와 관련된 질환의 유전적 원인을 파악하는 데 도움을 줄 것으로 기대된다.

한편 앞서 2020년에는 하버드대 의대 교수 연구팀이 바닷가 근처에 사는 사람일수록 FBN1에 돌연변이가 많이 발생했다는 연구결과를 국제학술지를 통해 공개한 바 있다.

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