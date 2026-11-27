한국이 인구 대비 미용 성형수술을 가장 많이 시행하는 국가로 꼽혔다. 인구 1000명당 약 16건의 수술이 이뤄졌으며, 전체 수술의 70% 이상은 얼굴과 머리 부위에 집중됐다.

24일(현지시간) 미국 비영리 학술매체 ‘더 컨버세이션’에 따르면 미국 버지니아대 성형외과 스콧 홀렌벡 교수와 에이미 웬 연구원은 국제미용성형외과학회(ISAPS) 통계를 바탕으로 세계 성형수술 동향을 분석했다. 홀렌벡 교수는 미국성형외과학회(ASPS) 회장을 지낸 인물이다.

연구진에 따르면 2025년 전 세계에서 시행된 미용 성형수술은 약 1790만건으로, 2021년보다 약 25% 증가했다. 한국은 인구 1000명당 약 16건으로 인구 대비 수술 건수에서 가장 높은 수준을 기록했다.

서울 시내 한 성형외과의 모습. 연합뉴스

ISAPS가 지난해 9월 발표한 2025년 조사 결과를 보면 한국에서 시행된 미용 성형수술은 총 84만4085건이다. 이 가운데 얼굴과 머리 부위 수술은 59만4734건으로 전체의 70.5%를 차지했다. 유방 관련 수술은 13만7311건(16.3%), 몸통과 팔다리 등 신체 부위 수술은 11만2039건(13.3%)이었다.

가장 많이 시행된 수술은 눈꺼풀 성형술로 20만3018건을 기록했다. 쌍꺼풀 수술 등이 포함된 이 수술은 국내 전체 미용 성형수술의 약 4분의 1에 해당한다. 이어 얼굴 지방이식 9만6595건, 눈썹거상술 7만7782건, 코 성형술 7만4974건, 지방흡입술 4만9421건 순이었다.

다른 국가들은 선호하는 수술 분야에서 차이를 보였다. 브라질은 2025년 약 236만건의 미용 성형수술을 시행해 전체 건수 기준으로 가장 많았다. 인구 1000명당 약 11건으로, 지방흡입과 유방확대, 복부 및 엉덩이 성형 등 체형 관련 수술이 주를 이뤘다. 미국은 약 223만건으로 뒤를 이었으며 인구 1000명당 수술 건수는 약 6.5건이었다. 중국은 약 141만건으로 집계됐다.

연구진은 한국에서는 K팝 가수와 드라마 배우들이 미적 기준 형성에 상당한 영향을 미치는 것으로 분석했다. 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 도톰한 입술과 높은 광대뼈 등을 특징으로 하는 이른바 ‘인스타그램 얼굴’이 확산하면서 국가 간 외모 기준이 비슷해지는 현상도 나타나고 있다.

성형수술을 바라보는 사회적 인식도 주요 배경으로 꼽혔다. 연구진은 한국에서 미용 성형이 단순한 외모 관리 차원을 넘어 사회적·직업적 경쟁력을 높이기 위한 투자로 받아들여지는 경향이 있다고 설명했다. 2021년 국내 20~69세 여성 291명을 대상으로 진행한 설문조사에서는 응답자의 약 90%가 성형 광고를 접한 경험이 있는 것으로 나타났다.

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