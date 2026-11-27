가수 겸 배우 비(본명 정지훈)가 5년 전 920억원에 매입한 서울 강남대로변 빌딩의 가치가 1400억원을 넘어섰다는 분석이 나왔다. 매입 당시와 비교하면 약 480억원 이상 상승한 수치다.

25일 부동산 전문 유튜브 채널 ‘빌딩탭’에 따르면 비가 2021년 매입한 서울 서초구 강남대로변 빌딩의 현재 추정 가치는 1400억원 이상이다. 강남역에서 도보 약 2분 거리에 있는 이 건물은 대지면적 약 486㎡(147평), 연면적 약 2904㎡(881평) 규모로 지하 2층부터 지상 8층까지 구성됐다.

비는 해당 건물을 2021년 약 920억원에 사들였다. 당시 매입 자금 가운데 약 450억원은 대출로 조달하고 나머지 470억원가량은 현금으로 마련한 것으로 추정됐다.

가수 겸 배우 비. 넷플릭스

매입 초기에는 건물 1층 상업시설이 한동안 공실로 남으면서 고가 매입에 따른 손실을 우려하는 시각도 있었다. 그러나 이후 1층에 유명 햄버거 브랜드 ‘쉐이크쉑’이 입점하고 강남역 일대 상권의 입지적 가치가 부각되면서 건물 평가액도 높아진 것으로 분석됐다.

빌딩탭의 추정치를 기준으로 하면 비가 매입한 가격보다 건물 가치가 최소 480억원 이상 오른 셈이다. 다만 이는 현재 시점의 추정 시세인 만큼 실제 매각이 이뤄져 확정된 차익은 아니다.

비가 보유한 다른 부동산도 함께 주목받고 있다. 그는 2024년 2월 서울 강남구 신사동 일대 건물을 약 159억원에 매입했다. 해당 건물은 제2종 일반주거지역에 위치하지만 용적률이 281%에 달하는 것으로 알려졌다.

용적률은 대지 면적에 대한 건축물 연면적의 비율이다. 용적률이 높으면 같은 땅에서 더 많은 건축 공간을 확보할 수 있어 건물의 활용도와 가치에 영향을 줄 수 있다.

빌딩탭은 신사동 건물이 높은 용적률을 인정받아 현재 기준으로 신축하는 경우보다 약 두 개 층을 추가로 확보한 것과 같은 효과가 있다고 설명했다.

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