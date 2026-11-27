래퍼 겸 방송인 그리(본명 김동현)가 교제 중인 여자친구의 모습을 처음으로 공개했다.

지난 20일 그리의 유튜브 채널 ‘김그리’에는 ‘우리도 부부 프로그램 준비해야지?’라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에는 그리가 생일을 맞아 여자친구와 함께 호텔을 찾아 휴식을 즐기는 모습이 담겼다.

유튜브 채널 ‘김그리’ 캡처

그리는 호텔로 이동하는 과정에서 여자친구에게 “분량 좀 뽑아보라. 나중에 ‘동상이몽’ 같은 프로그램 찍으려면 토크해야 한다”라고 농담을 건넸다.

호텔에 도착한 뒤에는 객실과 시설을 소개하며 시간을 보냈다. 이후 여자친구가 호텔 주변에서 사진을 찍고 싶어 하자 그리는 카메라를 들고 함께 밖으로 나갔다. 그는 촬영 도중 “구독자님들을 위해서 큰마음 먹고 화제의 그녀 뒷모습 공개한다”고 말하며 여자친구의 모습을 카메라에 담았다. 이어 “나만 보려고 했는데 오늘 스타일이 괜찮다. 예쁘니까 한번 찍었다”고 덧붙였다.

그리는 이전에도 여러 방송에서 여자친구와의 교제 사실을 밝혀왔다. 여자친구가 자신의 군 복무 기간을 기다려줬다는 사실을 언급하며 고마움을 표현하기도 했다. 지난 5일 방송된 E채널 ‘서인영의 유행꼰대’에서는 “결혼 편으로 또 불러달라. 결혼 준비하고 있다”고 말하기도 했다.

유튜브 채널 ‘김그리’ 캡처

다만 당시 소속사 브랜뉴뮤직은 결혼설에 대해서는 사실이 아니라며 방송에서 한 발언이 오해를 낳았다고 설명한 바 있다. 아버지 김구라도 지난 16일 KBS 쿨FM ‘폴킴의 가요광장’에 출연해 아들이 여자친구와 교제하고 있는 것은 맞지만 구체적인 결혼 준비 단계는 아니라고 밝혔다.

1998년생인 그리는 방송인 김구라의 아들로 어린 시절부터 방송에 출연하며 얼굴을 알렸다. 2015년 래퍼로 데뷔한 뒤 음악과 방송 활동을 병행해왔으며, 올해 1월 해병대 복무를 마치고 전역했다.

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