서울 연립·다세대 원룸의 평균 월세가 전월보다 소폭 하락했지만 강남구는 100만원에 육박한 것으로 나타났다. 영등포구와 금천구는 일부 고가 월세 거래가 반영되면서 한 달 새 평균 월세가 두 자릿수 상승했다.

서울 종로구 성균관대학교 인근 공인중개사무소에 원룸 등 매물 정보가 게시돼 있다. 뉴시스

26일 부동산 플랫폼 다방이 국토교통부 실거래가를 분석한 결과에 따르면 지난달 서울 전용면적 33㎡ 이하 연립·다세대 원룸의 평균 월세는 70만원으로 전월보다 1.1% 하락했다. 보증금 1억원 미만 거래를 대상으로 전월세 전환율을 적용해 보증금 1000만원 기준으로 환산한 금액이다. 아파트와 오피스텔은 분석 대상에서 제외됐다.

자치구별로는 강남구의 평균 월세가 97만원으로 가장 높았다. 서울 평균의 약 1.39배 수준이다.

이어 용산구(93만원), 금천구(83만원), 영등포구(79만원) 순이었다. 서울 평균을 웃도는 자치구는 모두 11곳으로 집계됐다.

전월 대비 월세 상승률은 영등포구가 21.2%로 가장 높았다. 평균 월세는 79만원으로 집계됐다. 금천구도 전월보다 10.8% 올랐다. 다방은 두 지역 모두 일부 고가 월세 거래가 평균값을 끌어올린 영향이라고 설명했다.

전세보증금은 서울 평균 2억1371만원으로 전월보다 620만원(2.8%) 하락했다. 올해 들어 가장 낮은 수준이다.

자치구별로는 서초구의 평균 전세보증금이 2억6661만원으로 가장 높았다. 서울 평균의 1.25배 수준이다. 강남구(2억5368만원), 광진구(2억3275만원), 강동구(2억3000만원)가 뒤를 이었다.

전월 대비 전세보증금 상승률은 강북구가 12.1%로 가장 높았다. 평균 보증금은 1억2337만원이었다. 강동구도 평균 전세보증금이 2억779만원에서 2억3000만원으로 10.7% 상승했다.

다방 관계자는 “강북구는 미아동, 강동구는 고덕동·암사동 일대에서 신축 연립·다세대 전세 거래가 늘어난 영향으로 분석된다”고 말했다.

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