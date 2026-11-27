싱가포르에서 한국식 구이 인기 부위로 꼽히는 삼겹살은 국내에서도 더 많이 팔리고 있다. 올해 10월까지 대형마트와 슈퍼마켓 등에서 삼겹살 판매량은 1년 전보다 16.5%나 늘었다. 국내 공급이 따라가지 못하면서 수입산 비중도 늘어나는 추세다. 이에 정부는 등심과 뒷다리까지 구이용으로 활용할 수 있는 제주 흑돼지 기반 품종 보급을 확대해 소비 다양화에 나서기로 했다.



축산물품질평가원과 한국육류유통수출협회 통계에 따르면, 지난해 국내 삼겹살 생산 추정량은 21만932톤(t), 수입량은 18만556톤으로 수입산이 46.1%를 차지했다.

서울 시내 한 대형마트에서 직원이 삼겹살을 정리하고 있다. 뉴시스

국내 삼겹살 소비량은 꾸준히 증가하고 있다. 축평원에 따르면, 올해 10월까지 대형마트 등에서 판매된 삼겹살은 3만7511톤으로 지난해 같은 기간과 비교해 16.5% 증가했다. 국내 생산이 제한적이라 올해 수입산 비중은 지난해보다 높아질 것으로 보인다.



올해 1~10월 삼겹살 수입량은 19만6533톤으로, 지난해 연간 수입량을 이미 넘어섰다. 협회가 통계를 공개한 1999년 이후 연간 최대였던 2024년(18만3576톤)보다 1만2957톤(7.1%) 많다. 늘어난 물량은 대부분 냉동으로, 올해 수입분의 88.6%를 차지했다. 삼겹살 수입 1위국은 스페인(6만4303톤)으로 32.7%를 차지했다. 이어 캐나다(1만9223톤·9.8%), 네덜란드(1만8884톤·9.6%), 칠레(1만8793톤·9.6%) 순이다. 상위 4개국의 비중은 61.7%다.



수입산 인기가 늘어난 것은 우선 가격 때문이다. 한국농촌경제연구원의 ‘농업전망 2026’보고서에서 진행한 소비자 조사 결과, 지난해 수입 돼지고기 구매를 전년보다 늘렸다고 답한 소비자 가운데 40.8%가 ‘가격이 저렴해서’를 이유로 들었다.



이에 따라 대형마트 같은 소매점 진열대에서 수입산이 차지하는 비중도 높아지고 있다. 축평원이 대형마트·체인슈퍼·조합마트 등 유통점의 판매 실적을 집계한 결과, 올해 10월까지 수입 삼겹살 판매량은 지난해 같은 기간과 비교해 34.5% 증가해 국내 삼겹살 판매량(10.4%)을 웃돌았다. 국내산보다 수입산 판매가 더 빠르게 늘면서 조사 대상 유통점에서 팔린 삼겹살 중 수입산 비중은 2023년 21.6%에서 지난해 25.5%, 올해 10월까지 29.4%로 높아졌다.

이는 국내 소비량이 증가하고 있으나 돼지 한 마리에서 생산되는 삼겹살은 전체 고기의 18.9%에 불과하기 때문이다. 삼겹살 생산을 늘리기 위해 출하를 늘리면 상대적으로 소비량이 적은 뒷다리(30.8%)와 등심(12.9%) 재고가 쌓이는 구조다. 실제 협회가 추정한 올해 8월 국내산 뒷다리 재고는 1만7487톤으로 1년 전보다 167.5% 늘었고, 등심 재고는 8567톤으로 98.0% 증가했다. 같은 기간 국내산 삼겹살 재고는 4044톤으로 45.0% 줄었다.



이에 품종 개량으로 저지방 부위의 쓰임새를 넓히려는 시도도 있다. 농촌진흥청이 제주재래흑돼지를 바탕으로 개발한 ‘난축맛돈’은 등심 근내지방 함량이 평균 10.5%로 일반 돼지(1~3%)보다 높아 등심·뒷다리도 구이로 낼 수 있다. 취급 식당은 2019년 2곳에서 올해 2월 68곳으로 늘었다. 다만 2023년 등급판정을 받은 난축맛돈은 4672마리로 전국 판정 두수의 0.02%에 그쳤다. 농진청 관계자는 “앞으로도 농가에는 새로운 소득 기회를, 소비자에게는 믿고 선택할 수 있는 국산 돼지고기를 안정적으로 제공할 수 있도록 산업 기반을 확대해 나가겠다”고 말했다.

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