"닭고기 가격이 내려간 걸 전혀 체감할 수 없습니다. 우리 가게에서 2만6000원짜리 양념 반 프라이드 반 메뉴가 제일 잘나가는데 배달앱 수수료, 원재룟값, 인건비, 월세, 전기요금 다 빼고 나면 한 마리당 2200원 남습니다."

경북 경산시에서 11년째 프랜차이즈 치킨집을 운영 중인 이모(65)씨는 "얼마 전에 와이프랑 한 마리 팔았을 때 마진이 너무 궁금해 직접 계산해 봤다"며 이같이 말했다. 이씨는 "육계 가격이 떨어진다는 뉴스에도 가게 치킨값은 그대로라 손님들이 섭섭해할까 봐 소스나 치킨 무를 서비스로 드리고 있다"고 했다.

24일 한국육계협회에 따르면 치킨 프랜차이즈에서 선호하는 닭고기 9~10호의 공장도 가격은 전날 오후 1시 기준 ㎏당 2692원으로 지난해 같은 기간(3769원) 대비 28.57%(1077원) 하락했다. 그보다 조금 큰 11호의 ㎏당 공장도 가격은 1년 전(3621원)보다 28.44%(1030원) 내린 2591원을 기록했다.

닭고기 가격이 하락세를 보이는 배경에는 육계 공급량 회복이 자리하고 있다. 지난해 말부터 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산으로 수급에 차질을 빚었지만, 올 하반기 들어 공급이 정상 수준을 되찾으며 닭고기 가격이 하락하기 시작했다.

이처럼 치킨의 주재료인 닭고깃값은 떨어지고 있지만 프랜차이즈 여부와 관계없이 동네 치킨집들은 그 효과를 실감하기 힘든 모습이다. 프랜차이즈 가맹점은 애초에 가격을 내릴 권한이 없고, 비가맹점도 다른 재룟값, 인건비, 월세 등이 꾸준히 오르고 있어 오히려 갈수록 마진을 남기기 어려워지고 있다는 것이다.

이씨는 "프랜차이즈 본사의 육계 공급가는 지난해와 비슷한 수준"이라며 "닭고기 시세가 떨어져 마진이 더 생긴다고 해도 우리가 임의로 가격을 조정할 수 있는 권한이 없다. 치킨집을 포함해서 요즘 요식업이 워낙 어렵다 보니 아예 가게를 접고 배달 일을 하는 사장들도 많다"고 말했다.

그는 "본사에서도 가격 인상은 자제하고 있는데 나무젓가락, 양념 소스, 콜라, 사이다 같은 자잘한 품목은 오른지 오래다. 식용유가 정말 비싸졌다"고 덧붙였다.

프랜차이즈가 아닌 치킨 가게도 사정은 비슷했다.

충남에서 아들과 개인 치킨집을 하고 있는 박모(61)씨는 최근 거래처로부터 받는 11호 매입가가 6000원대라고 말했다. 박씨는 "지금 한 마리에 1만9000원에 팔고 있는데 이것도 소비자 입장에서는 비싸다고 생각할 수 있는 가격"이라며 "10년 전 처음 장사를 시작했을 때 1만4000원에 팔다가 지금 5000원 정도 올렸다. 어쩔 수 없이 가격을 인상해야 할 때마다 손님들에게 너무 미안하더라"고 했다.

박씨는 "아들과 둘이 하고 있어서 그나마 다행"이라며 "직원이 한 명이라도 있었으면 수지타산이 맞지 않았을 것"이라고 말했다. 이어 "닭고기 가격이 내려가고 있다지만 전기요금, 가스비, 재료 가격이 심하게 올라 크게 와닿지 않는다. 식용유 한 통 값은 두 배가 됐고 무, 소금 등 치킨 한 마리 튀기는 데 들어가는 부자재 중에 오르지 않은 게 없다"고 했다.

전문가들은 특히 프랜차이즈 업계가 과거 닭고기 가격 상승을 이유로 치킨값을 올렸던 전례를 짚으며, 이제는 현장과 상생할 방안을 마련해야 한다고 말했다.

이종우 남서울대 유통마케팅학과 교수 "프랜차이즈의 경우 본사에서 원재료비 하락을 바로 반영해 주지 않아 현장에서 체감하기 어려운 구조"라며 "원가가 상승했을 때 치킨 가격을 올렸던 행태를 지양하고, 닭고기 가격 하락으로 생긴 이익은 사회와 함께 나누는 방향으로 나아가야 한다"고 했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지