"이달 초 크게 떨어져서 반등을 기대하고 1천만원어치를 샀는데, 더 내려서 2주 만에 200만원 넘게 날렸다. 거기서 바닥이 더 있을 거라고는 정말 생각 못 했다."



30대 전업주부 박모씨는 23일 이같이 말하며 "삼성전자[005930]와 코스닥 반도체 '대장주'만 샀는데도 손실률이 크다. 증시가 흔들릴 때 반도체가 더 내리는 것 같다. 장기 투자를 생각하고 들어갔는데, 시간이 갈수록 떨어지니 불안하다"고 토로했다.

코스피가 23일 장 초반 2~3%대의 하락세를 보이고 있다. 지수는 전장 대비 135.06포인트(2.77%) 내린 4,734.90으로 출발해 3% 안팎의 하락세를 보이고 있다. 이날 서울 여의도 한국거래소 전광판에 코스피가 표시돼 있다. 연합뉴스

국내 증시가 잇따른 급락으로 연초 수준으로 후퇴하자 개인투자자들 계좌에도 찬 바람만 불고 있다. 특히 이달 초 급락장에서 저가 매수에 나섰던 개인투자자들은 이제 몸을 한껏 사리는 모습이다.



이날 코스피는 오전 한때 5.81% 내린 4,586.80까지 밀리며 연초 수준으로 회귀했다. 이날 저점은 지난 1월 12일(장중 저가 4,567.55) 이후 가장 낮다.



이런 급락세에 코스피에선 매도 사이드카가 발동됐다. 지난 20일에 이어 2거래일 연속 발동이다.



코스닥도 이날 곤두박질치며 618.74(-4.17%)까지 밀려, 지난 6일(629.17)의 장중 연저점 기록을 갈아치웠다.



이런 변동성 장세 속 외국인 투자자들이 '팔자'를 이어가면서, 개미들의 투자심리도 위축되고 있다.



20대 후반 직장인 서모씨는 "평소 같았으면 지난주 금요일에 삼성전자나 SK하이닉스[000660]에 싸게 들어갔을 텐데 그러지 않았다"며 "요즘 변동이 너무 커서 주변에서 조심해야 한다는 말을 많이 들었다. 당분간 추가로 주식을 더 살 생각은 없다"고 말했다.



매도 사이드카에 이어 서킷브레이커(CB)까지 걸리며 12%가량 하락해 5,000선으로 내려왔던 이달 첫 주에 개미들은 4조원 가까이 순매수하며 저가 매수 양상을 보였다.



하지만 이날은 코스피에서 개인과 외국인 모두 '팔자' 행진을 이어가고 있으며, 기관만 순매수 중이다.



정부가 증권시장안정펀드 가동 준비 작업에 착수한다고 전날 밝힌 데 이어 이날은 이미 마련된 컨틴전시 플랜이 있다고 재차 강조했는데, 개미들 사이 의견은 분분하다.



주식 투자 커뮤니티에선 증안펀드 가동 준비 소식에 대해 "레버리지 ETF 도입할 때와 달리 너무 느리고 간 보는 느낌이다", "'삼천피'(코스피 3,000)나 돼야 시행하려는 거냐", "지금과 같은 구두 개입만으론 효과 없다. 직접 실행에 나서야 한다"는 등의 불만이 쏟아졌다.



반면 일부는 "증안펀드로도 안정되지 않으면 오히려 패닉셀(투매)가 더 심해질 수 있다", "왜 돈은 국민이 내고 생색은 정부가 내느냐", "이미 국민연금 리밸런싱 유예로 발생한 나랏돈 손실만 해도 얼만데 또 개입한다는 거냐. 세금 아깝다", "이미 늦었다"와 같은 비관적인 평가도 다수다.



이번에 정부 정책을 다각도로 짚고 넘어가야 한다는 쓴소리도 나온다. 한 온라인 이용자는 "올 상반기 상승이 비정상적이었다. 바닥을 다지면서 상승한 것이 아니고 갑자기 올랐다가 내렸다"면서 "차라리 지금 조정 국면을 계기로 연기금 운용과 단일종목 레버리지 ETF 정책까지 확실하게 짚고 넘어가야 한다"고 썼다.



이런 가운데 퇴직연금으로 투자하고 있는 50대 여성은 "고점을 봤던 터라 박탈감이 너무 크다. 국내 증시의 변동 폭이 너무 커서 신뢰도 무너졌다"면서도 "코스피가 연초 수준으로 돌아왔으니 다시 상승세가 시작되길 바랄 뿐"이라고 말했다.

<연합>

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