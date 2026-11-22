김장하고 남은 배추가 겨울철 집밥 재료로 주목받고 있다. 배추전을 부치거나 소고기와 함께 끓여 밀푀유나베를 만드는 등 활용법도 많다. 남은 채소를 버리지 않고 한 끼 식사로 활용하려는 소비자들에게 조리와 보관을 돕는 주방용품도 관심을 끌고 있다.

써모스 제공

올해는 배추 공급도 넉넉할 전망이다. 농림축산식품부와 해양수산부가 발표한 '2026년 김장재료 수급안정대책'에 따르면 올해 가을배추 생산량은 121만4000톤으로 지난해보다 18.5% 증가할 것으로 예상된다. 반면 김장배추 수요는 지난해 64만2000톤에서 올해 58만3000톤으로 9.1% 감소할 것으로 추정됐다.

정부는 배추 공급 증가에 따른 가격 하락에 대응해 수매비축과 산지 출하 조절 등 추가 대책을 추진하고 있다. 가정에서도 김장 후 남은 배추와 자투리 채소를 활용할 수 있는 조리도구와 보관용기에 관심을 가질 만하다.

써모스는 겨울철 집밥 요리에 활용할 수 있는 프라이팬과 멀티웍팬을 선보이고 있다.

'플라즈마Z 논스틱 프라이팬'은 플라즈마 초경질 코팅 위에 논스틱 코팅을 더한 제품이다. 바닥면이 넓어 배추 잎을 펼쳐 부치는 배추전이나 각종 부침 요리에 활용하기 좋다. 음식물이 눌어붙는 현상을 줄이고 조리 후 세척도 간편하도록 설계했다.

'듀라코어 논스틱 멀티웍팬'은 28cm와 30cm 두 가지 크기로 구성됐다. 8.5cm 깊이의 바디를 적용해 프라이팬과 냄비 기능을 함께 사용할 수 있다. 배추와 소고기를 겹겹이 쌓아 끓이는 밀푀유나베나 여러 채소를 넣는 전골처럼 부피가 큰 요리에 적합하다.

보조 손잡이가 있어 양손으로 들어 올릴 수 있고, 크기가 다른 두 개의 물꼬를 적용해 조리 후 국물을 따르기에도 편리하다.

테팔은 손잡이를 분리할 수 있는 '매직핸즈' 시리즈로 조리도구 선택의 폭을 넓히고 있다.

'매직핸즈 인덕션 세레니티 유칼립투스 6종 세트'는 프라이팬과 볶음팬, 냄비 등에 탈착식 손잡이를 사용하는 제품이다. 배추전을 부칠 때는 프라이팬을, 채소를 볶거나 국물 요리를 만들 때는 다른 용기를 사용할 수 있다.

손잡이를 분리하면 조리도구를 겹쳐 보관하기에도 편리하다. 여러 종류의 냄비와 프라이팬을 사용하는 가정에서 주방 수납공간을 줄일 수 있다는 점이 특징이다.

배추전과 전골 등 여러 요리를 한꺼번에 준비할 때는 화력 조절 기능을 갖춘 인덕션도 유용하다.

쿠쿠전자의 '셰프스틱 프리존 인덕션레인지'는 화구 경계를 줄인 조리 공간과 전용 온도 측정 기구인 셰프스틱을 적용한 제품이다.

4분할 프리존 구조를 통해 조리 용기의 크기와 형태에 맞춰 공간을 활용할 수 있다. 배추전을 부치면서 다른 화구에서는 국물 요리를 끓이는 방식으로 사용할 수 있다.

특히 셰프스틱은 조리 온도를 측정하고 설정하는 기능을 지원한다. 밀푀유나베나 배추전골처럼 끓이는 과정에서 온도 관리가 필요한 요리에 활용할 수 있다. 끓어넘침 방지 기능도 갖췄다. 다만 해당 기능은 제품별 사용 조건과 지원 화구를 확인해야 한다.

김장 후 남은 식재료를 오래 활용하려면 보관 방법도 중요하다. 배추는 남은 양에 맞춰 나눠 보관하고, 김치는 밀폐력과 용량 등을 고려해 전용 용기를 선택할 수 있다.

락앤락의 '스마트킵 프레쉬'는 채소와 과일의 신선도 유지를 돕는 기능성 보관용기다.

제올라이트 소재를 활용해 과일과 채소의 숙성 과정에서 발생하는 에틸렌 가스를 흡착하고, 공기 순환과 세균 증식 억제를 돕는 구조를 적용했다.

식재료의 크기에 따라 보관용기를 선택할 수 있고 채반이 포함된 제품도 있다. 채반은 식재료와 바닥에 고인 수분의 직접적인 접촉을 줄이는 데 도움이 된다.

락앤락은 일부 채소와 과일을 대상으로 냉장 보관 시 최대 31일간 신선도를 유지하는 시험 결과도 소개하고 있다. 다만 이는 특정 식재료와 시험 조건에 따른 수치로, 김장 후 남은 배추에도 동일하게 적용된다는 의미는 아니다.

SGC솔루션의 생활유리 브랜드 글라스락은 '핸디 퓨어' 시리즈를 통해 김치 보관 수요를 공략하고 있다.

핸디 퓨어는 유리 소재의 본체와 손잡이가 달린 뚜껑을 적용한 보관용기다. 내용물을 확인하기 쉽고, 용기를 옮길 때 손잡이를 사용할 수 있다는 점이 특징이다.

1.8L와 2.7L 등 비교적 작은 용량부터 6L와 11L 등 대용량 제품까지 선택할 수 있다. 특히 6L와 11L 제품에는 김치가 공기에 노출되는 것을 줄이도록 누름이가 적용됐다.

김장 후 남은 김치를 나눠 담거나 배추김치 외에 깍두기, 파김치 등을 종류별로 보관할 때 활용할 수 있다.

김장철 주방용품은 조리 편의성뿐 아니라 남은 식재료를 얼마나 효율적으로 활용하고 보관할 수 있는지가 선택 기준이 되고 있다.

배추전 한 장을 부치는 프라이팬부터 온도를 조절하는 인덕션, 남은 채소와 김치를 나눠 담는 보관용기까지 제품군도 넓어졌다. 새 제품을 구매하기에 앞서 기존 조리도구의 활용 가능성과 보관 공간을 먼저 확인하는 것이 불필요한 지출을 줄이는 방법이다.

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