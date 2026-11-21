찰스 3세 영국 국왕이 팔레스타인의 독립 선언 38주년을 맞아 영국 왕실 역사상 처음으로 축하 메시지를 보냈다. 지난 2025년 영국이 팔레스타인을 이스라엘과 대등한 독립국으로 인정한 데 따른 후속 조치로 풀이된다. 영국은 1차대전 당시 팔레스타인의 장래를 놓고서 아랍인과 유대인들 사이에서 이른바 ‘이중플레이’를 함으로써 오늘날 두 민족 간 대결 격화에 책임이 크다는 지적을 받고 있다.

찰스 3세 영국 국왕이 지난 17일(현지시간) 런던 시내에서 열린 영국 성공회 관련 행사에 참석해 연설하고 있다. AP연합뉴스

20일(현지시간) 영국 주재 팔레스타인 대사관에 따르면 영국 외교부 고위 관리는 최근 런던의 팔레스타인 대사관을 방문해 찰스 3세의 서한을 전달했다. 이는 팔레스타인 독립 선언 기념일(11월15일)을 맞아 팔레스타인 국민을 축하한다는 내용을 담고 있다.

팔레스타인은 옛 팔레스타인해방기구(PLO) 수장 야세르 아라파트(2004년 사망)가 1988년 11월15일 알제리 망명 생활에서 벗어나 “팔레스타인 국가의 독립”을 세계에 선포한 점을 기려 매년 이날을 독립 선언일로 기념하고 있다.

찰스 3세의 서한은 마흐무드 압바스 팔레스타인 자치정부 수반이 직접 열람한 것으로 전해졌다. 자치정부 측은 “영국 군주가 팔레스타인 사람들이 겪는 고난과 고통을 인정하면서, 이 지역에 공정하고 지속 가능한 평화가 오길 바란다고 밝혔다”고 전했다.

2025년 4월 당시 키어 스타머 영국 총리(오른쪽)가 런던을 방문한 무함마드 무스타파 팔레스타인 자치정부 총리와 만나 악수하고 있다. 그로부터 5개월 지난 2025년 9월 영국은 이스라엘의 강한 반발에도 불구하고 팔레스타인을 독립국으로 공식 승인했다. AFP연합뉴스

아랍권 매체들은 “인구 550만명의 작은 국가인 팔레스타인의 독립 선포를 축하하는 영국 군주의 첫 메시지”라고 의미를 부여했다. 그러면서 “영국 정부가 2025년 9월 팔레스타인 국가 수립을 공식 인정한 데 이어, 최근 서안 지구의 이스라엘 정착민 단체와 활동가들에 대한 제재를 강화한 시점에 나온 것”이라고 분석했다.

이를 두고 팔레스타인 지역의 분열과 갈등에 책임이 큰 영국이 ‘속죄’에 나선 것이란 평가도 제기된다. 1차대전 도중인 1915년 영국은 당시만 해도 오스만 제국(현 튀르키예)의 영토이던 팔레스타인 지역에 대한 ‘맥마흔 선언’을 발표했다. 이는 팔레스타인의 아랍인들이 독일 제국의 동맹인 오스만에 맞선다면 전후 영국이 아랍인들의 독립국 수립을 돕겠다는 취지의 약속이었다.

그런데 1917년 영국은 전쟁 수행에 대한 유대인들의 지원을 호소하며 ‘밸푸어 선언’을 내놓았다. 전후 팔레스타인 땅에 유대인들이 ‘민족의 고향’을 건설할 수 있게끔 영국이 후원하겠다는 내용이었다. 한마디로 영국이 아랍인과 유대인들 사이에서 이중플레이를 한 것이다. 이 일로 영국은 두 민족의 비난을 사고 국제사회에서도 신뢰도 추락을 겪었다.

1차대전의 결과 오스만 제국이 해체되고 팔레스타인은 영국 위임통치령이 되었다. 이 지역에 각각 아랍인, 유대인의 나라를 세우려는 양측의 충돌이 격화했다. 2차대전을 치르며 국력이 약해진 영국은 팔레스타인에 대한 관리 능력을 잃었다. 1948년 영국의 철수와 동시에 이스라엘을 건국하려는 유대인과 이를 저지하려는 아랍인 간에 무력 분쟁이 터졌고, 이는 결국 제1차 중동전쟁으로 비화했다.

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