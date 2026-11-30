“저 별로 바라는 거 없어요. 키 조금 크고 강동원 살짝 닮고 여자 마음을 조금만 이해해 주는 그런 사람…”

두 남녀가 대화를 나누고 있다. 클립아트코리아

그룹 베스티가 2013년 발매한 ‘연애의 조건’이 숏폼 콘텐츠를 타고 뒤늦게 큰 인기를 끌고 있다. 23일 기준 멜론 톱100 5위, 빌보드 ‘글로벌 200’ 차트 145위에 올랐다. 음악 속 화자는 바라는 게 별로 없다면서 꽤나 까다로운 ‘연애의 조건’을 늘어놓더니 “나 혼자만 솔로인 이유”라고 노래한다. 사실상 ‘연애의 조건’이 아닌 ‘비(非)연애 조건’을 얘기하는 셈이다.

사람들이 13년 전 나온 노랫말을 흥얼거리게 된 건 연애와 결혼 등을 포기하고 살아가는 ‘N포 세대’ 청년들의 현실과 무관하지 않다. 그렇다면 요즘 청년들은 어떤 ‘비연애의 조건’을 부르고 있을까.

◆ 미혼 20대 59.4%·30대 63.2% 연애하지 않는다, 왜?

청년들이 연애하지 않는 현상은 설문조사를 통해 쉽게 확인할 수 있다. 리서치 기업 피앰아이가 전국 만 20~49세 미혼 남녀 1000명을 대상으로 조사한 ‘2026 연애 인식 조사’에 따르면 응답자의 62.5%는 현재 연애하지 않는다고 답했다. 연령대별로는 20대 59.4%, 30대 63.2%에 달했다.

현재 연애 중이 아닌 응답자(625명)는 현재 연애를 하지 않는 이유로 ‘만남의 기회나 경로가 부족해서’(24.7%)를 가장 많이 꼽았다. 이어 ‘감정 소모 및 에너지 낭비를 피하고 싶어서’(21.6%), ‘내 가치관이나 취향에 맞는 사람을 찾기 어려워서’(18.5%) 순이었다.

또 연애가 부담스러운 이유로는 ‘시간과 감정적 에너지가 많이 소모돼서’(45.7%)라는 응답이 가장 많았다. ‘경제적인 부담 때문에’(42.8%), ‘연애에 대한 확신이 없어서’(29.4%), ‘연애보다 학업이나 커리어에 더 집중하고 싶어서’(20.6%) 등이 뒤를 이었다. 특히 여성은 시간과 감정적 에너지 소모(51.3%)를, 남성은 경제적 부담(44.6%)을 상대적으로 더 많이 꼽았다.

남녀가 나란히 서있는 모습. 클립아트코리아

현재 연애하지 않는 청년들이 앞으로도 연애할 생각이 없는 것은 아니다. 실제로 연애 중이지 않더라도 연애 의향은 비교적 높게 나타났다.

서울시가 지난해 12월 발간한 ‘2025 서울가족보고서’를 보면 배우자와 자녀가 없는 서울 시민 20~64세 816명 중 62.8%는 현재 연애하지 않고 있었다. 연령대별로는 20대의 56.1%, 30대의 58.4%가 연애 중이지 않다고 답했다.

현재 연애하지 않는 응답자 512명에게 ‘언젠가 연애할 의향’을 5점 척도로 물은 결과 대체로 있는 편(평균 3.8점)으로 나타났다. 특히 20대와 30대는 각각 3.9점으로, 40대 이상(3.5점)보다 연애 의향이 높았다. 청년층의 비연애를 단순히 개인의 선택으로만 바라볼 것이 아니라 연애할 의향이 실제 연애로 이어지지 못하는 현실적 여건에 주목해야 하는 이유다.

◆ 비연애를 넘어…결혼을 망설이게 하는 ‘조건’

연애를 망설이게 되는 현실적 여건은 청년들의 결혼을 가로막는 요인으로도 이어진다. 연애를 포기하거나 미루는 경우가 적지 않은데도 결혼 자체에 대한 긍정적인 인식은 오히려 높아진 것은 연애나 결혼을 원하더라도 이를 실현하기 어려운 청년들의 처지를 시사한다.

국가데이터처가 18일 발표한 ‘2026년 사회조사 결과’를 보면 결혼을 해야 한다고 응답한 비율은 55.0%로 2년 전보다 2.5%포인트 증가했다. 이는 2014년(56.8%) 이후 12년 만에 가장 높은 수준이다. 성별로는 남성이 여성보다 결혼을 해야 한다고 응답한 비율이 10.4%포인트 높았고 미혼 남녀 사이에서는 그 격차가 14.0%포인트로 더 컸다.

미혼 남녀의 결혼 의향도 갈수록 높아지고 있다. 지난 5월 저출산고령사회위원회(저고위)가 발표한 ‘제5차 결혼·출산·양육 및 정부 저출생 대책 인식 조사’에서 미혼 남녀의 결혼 의향은 67.4%로 나타났다. 2024년 1차 조사(61.0%)보다 6.4%포인트 상승한 수치다.

남성이 여성에게 반지를 내밀고 있다. 게티이미지뱅크

그러나 결혼 의향이 있다고 해서 결혼할 수 있는 것은 아니다. 결혼할 생각은 있지만 미혼인 응답자들은 괜찮은 상대를 만나지 못하거나 결혼에 필요한 자금을 마련하는 데 어려움을 겪는 것으로 나타났다.

저고위 조사에서 ‘결혼 의향은 있으나 미혼인 이유’로 가장 많이 동의한 항목은 ‘적당한 상대를 만나지 못해서’(77.7%)였다. 이어 ‘결혼에 필요한 자금을 더 모으기 위해서’(74.2%), ‘결혼 후 일상생활이나 역할 변화에 대한 불안감’(52.1%), ‘다른 일에 더 열중하고 있어서’(42.3%), ‘일자리를 찾지 못해서’(31.0%) 순이었다.

결혼에 필요한 조건이 갖춰지면 결혼 의향이 높아질 수 있다는 목소리도 나온다. 같은 조사에서 미혼자를 대상으로 특정 조건이 더해지면 결혼할 의향이 생기거나 더 커지는지 물은 결과 ‘정말 좋은 사람을 만난다면’에 긍정적으로 답한 비율이 90.9%로 매우 높았다. 이어 ‘만족할 만한 일자리가 있다면’(74.2%), ‘주거비용을 마련할 수 있다면’(72.7%), ‘결혼 후에도 일에 열중할 수 있다면’(72.6%)으로 답하는 등 경제·사회적 조건이 개선될 경우 결혼 의향이 높아지는 경향이 나타났다.

국가데이터처 조사에서도 경제적 여건은 결혼을 가로막는 주요 요인으로 꼽혔다. 사람들이 결혼하지 않는 이유로 응답자들이 가장 많이 선택한 것은 직전 조사와 마찬가지로 ‘결혼 자금 부족’(29.0%)이었다. 이어 ‘고용상태 불안정’(15.5%), ‘출산과 양육 부담’(12.5%), ‘결혼의 필요성을 느끼지 못함’(11.2%), ‘결혼하고 싶은 상대를 만나지 못함’(10.7%) 순이었다. 특히 ‘고용상태 불안정’을 꼽은 비율은 직전 조사(12.9%)보다 2.6%포인트 올랐다.

전문가들은 연애·결혼에서도 양극화 현상이 나타나고 있다고 말한다.

김중백 경희대 사회학과 교수는 청년들이 연애하지 않는 이유에 대해 “경제가 올해는 좀 성장했다고 이야기 하지만 서민들이나 일반적인 청년들에게 이것이 피부로 와닿지 않는 성장이 이어지고 있다”며 “삶 자체에 대한 불안이 커지다 보니 청년들이 연애에 대한 관심이 상대적으로 줄어들고 있다”고 분석했다.

이어 김 교수는 “다만 최근 혼인율은 조금 증가세를 보이고 있는데 여기서 결혼과 연애도 결국은 양극화로 가고 있다는 경향을 볼 수 있다”면서 “즉 결혼해서 두 사람의 소득과 자산을 합쳐서 더 빨리 원하는 바를 이룰 수 있다고 판단하는 사람들은 결혼을 적극적으로 하는 반면, 그러기 어렵다고 생각하는 사람들은 아예 연애 자체도 포기하거나 주저하는 것 같다”고 설명했다.

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