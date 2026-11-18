전북 지역 기초생활수급자와 고령자, 중증장애인 등 취약계층의 파산·면책 절차가 한층 빨라질 전망이다. 전주지방법원과 신용회복위원회가 신속면책제도 도입을 위한 협약을 맺고 취약 채무자의 경제적 재기를 지원한다.

김상곤 전주지방법원장(왼쪽)과 김은경 신용회복위원장이 18일 전주지법에서 취약 채무자 신속면책제도 시행을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 협약서를 들어 보이고 있다. 전주지법 제공

전주지법과 신용회복위는 18일 취약 채무자의 신속한 경제적 재기를 돕기 위한 신속면책제도 업무협약(MOU)을 체결하고 곧바로 시행한다고 밝혔다.

신속면책제도는 기초생활수급자와 70세 이상 고령자, 중증장애인 등 취약계층을 대상으로 파산관재인을 선임하지 않고 파산선고와 동시에 파산 절차 폐지·면책이 이뤄지도록 하는 제도다. 제도가 시행되면 파산선고와 면책에 걸리는 기간을 줄일 수 있을 뿐 아니라 파산관재인 선임 비용도 절감돼 취약 채무자의 경제적 부담이 완화될 것으로 기대된다.

신용회복위는 파산 절차를 희망하는 취약계층의 소득과 재산, 채무 내역 등을 종합적으로 살펴 신용상담보고서를 작성해 법원에 제출한다. 전주지법은 해당 보고서를 참고하고, 채권자 의견 청취 등 절차를 거쳐 신속 면책 적용 여부를 결정한다.

김상곤 전주지방법원장은 “이번 협약이 경제적 위기 속에서 과중한 채무에 시달리는 전북 지역 채무자들의 경제적 재기에 실질적인 도움이 되길 기대한다”고 말했다.

김은경 신용회복위원장은 “취약 채무자의 채무 문제는 단순한 금융 문제가 아닌 삶의 기반과 직결된 문제”라며 “채무조정과 법원 절차의 연계를 강화해 실효성 있는 재기 지원 체계를 구축할 계획”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지