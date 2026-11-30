설탕통을 열었는데 숟가락이 들어가지 않을 정도로 설탕이 딱딱하게 굳어 있으면 버려야 할지 고민하게 된다.

수분이 빠져 알갱이끼리 뭉친 흑설탕. 기사 이해를 돕기 위해 인공지능(AI)으로 생성한 이미지

설탕은 굳었다고 상한 것은 아니어서 다시 부드럽게 만들어 쓸 수 있다. 다만 축축하게 젖었거나 곰팡이·벌레가 보이고 냄새가 이상하다면 버려야 한다. 설탕이 굳는 원인과 해결법, 보관 요령을 알아본다.

◆ 백설탕은 덩어리를 부수거나 체에 내려

백설탕은 습기를 흡수한 뒤 마르면서 알갱이끼리 뭉칠 수 있다. 숟가락이나 포크로 덩어리를 부수고 잘 풀리지 않으면 체에 내린다.

숟가락으로 굳은 백설탕 덩어리를 부수는 모습. 인공지능(AI) 생성 이미지

굳은 설탕을 믹서기에 넣고 가는 것은 삼가는 편이 좋다. 수분이 빠진 설탕은 갈아도 부드러워지지 않고 가루처럼 잘게 부서진다. 워싱턴포스트는 분쇄한 설탕의 질감이 흑설탕과 슈가 파우더의 중간 정도여서 베이킹용 흑설탕을 대신하기 어렵다고 전했다.

또한 단단한 덩어리가 칼날에 걸리면 믹서기 작동에 문제가 생길 수 있다. 일본 전자제품 업체 ‘파나소닉’은 일부 제품 설명서에서 고체 흑설탕을 사용 금지 재료로 명시한다.

◆ 흑설탕은 빵 한 조각과 밀폐 용기에

흑설탕은 당밀이 섞여 특유의 색과 향이 나고, 백설탕보다 수분을 더 많이 머금는다. 포장을 연 채 오래 두면 수분이 빠져나가 알갱이끼리 단단히 뭉친다. 이때 흑설탕과 식빵 한 조각을 밀폐 용기에 넣고 뚜껑을 닫아둔다. 빵이 용기 안의 습도를 높여 굳은 설탕을 부드럽게 한다.

몇 시간 뒤부터 상태를 살펴 설탕이 풀리면 빵을 꺼낸다. 오래 두면 빵에 곰팡이가 생길 수 있다.

굳은 흑설탕 위에 식빵 조각을 놓은 모습. 인공지능(AI) 생성 이미지

식빵 대신 사과 조각이나 마시멜로를 써도 된다. 얇게 썬 사과 조각이나 큰 마시멜로 한두 개를 흑설탕과 함께 밀폐 용기에 넣어 몇 시간에서 하루 정도 둔다. 각 재료에서 나온 수분이 흑설탕에 흡수돼 덩어리가 부드러워진다. 사과는 향이 밸 수 있고 마시멜로는 시간이 지나면 딱딱해질 수 있으므로 설탕이 풀리면 바로 꺼낸다.

◆ 급할 때는 전자레인지로 짧게

흑설탕을 바로 써야 한다면 필요한 양만 전자레인지용 그릇에 덜고 물에 적신 키친타월을 덮어 짧게 가열한다. 전자레인지 출력과 설탕의 양에 따라 부드러워지는 시간이 다르므로 10~30초마다 상태를 확인한다. 덩어리가 풀리면 포크로 가볍게 부숴 사용한다.

오래 가열하면 설탕 일부가 녹거나 끈적해질 수 있고, 데운 설탕은 식으면서 다시 굳을 수 있으므로 필요한 양만 데워서 바로 사용하는 것이 좋다. 그릇과 설탕이 뜨거울 수 있으니 꺼낼 때 주의한다.

굳은 흑설탕을 물에 적신 키친타월로 덮은 모습. 인공지능(AI) 생성 이미지

흑설탕에 물을 조금 넣어 전자레인지에 데우는 방법도 있다. 워싱턴포스트에 따르면 흑설탕 226g에 물 4분의 3티스푼을 넣고 전자레인지 사용이 가능한 지퍼백에 담아 밀봉해 15초간 가열한 뒤 봉지를 손으로 주물러 덩어리를 부순다.

전자레인지를 쓰지 못할 때는 같은 비율로 흑설탕과 물을 지퍼백에 넣어 밀봉하고 30분 정도 둔다. 시간이 지나면 설탕 덩어리가 한결 부드러워져 손으로 풀어 쓰기 쉽다. 물을 많이 넣으면 설탕이 녹아 끈적해질 수 있으므로 정량을 지킨다.

◆ 설탕은 밀폐해 서늘하고 건조한 곳에

설탕은 개봉한 뒤 밀폐 용기에 담아 서늘하고 건조한 곳에 보관한다. 냉장고에 넣을 필요는 없다. 주변 냄새가 밸 수 있으므로 커피나 향신료처럼 향이 강한 식품과는 떨어뜨려 둔다.

백설탕과 흑설탕을 각각 밀폐 용기에 보관한 모습. 인공지능(AI) 생성 이미지

설탕을 덜 때는 마른 숟가락을 사용한다. 뜨거운 냄비 위에서 설탕통을 열면 수증기가 들어가 설탕이 뭉칠 수 있으므로 냄비에서 떨어진 곳에서 설탕을 덜어 쓴다. 설탕을 덜어낸 뒤에는 용기 뚜껑을 바로 닫는다.

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