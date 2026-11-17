개회선언하는 한성숙 국무총리. 연합뉴스

윤석열 정부 당시 이재명 대통령을 비롯한 야권 인사에 대한 국가기관의 조작 수사·기소 의혹을 규명할 ‘조작기소 특검법’ 공포안이 17일 국무회의에서 의결됐다. 특검은 20일의 준비 기간을 포함해 최장 200일간 활동하게 된다.

정부는 이날 오전 정부서울청사에서 한성숙 국무총리 주재로 열린 제49회 국무회의에서 ‘윤석열 정권 검찰청, 국가정보원, 감사원 등 국가기관의 조작수사·조작기소 등 의혹의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률’ 공포안을 심의·의결했다.

지난 6일 국회 본회의를 통과한 특검법은 해외 순방 중인 이 대통령의 재가를 거쳐 공포되며, 공포한 날부터 시행된다.

특검은 검찰·국가정보원·감사원 등의 수사·기소 과정에서 증거 조작과 진술 회유 등 불법 행위가 있었는지 규명한다.

수사 대상은 대장동·위례·백현동 개발 비리, 성남FC 후원금, 쌍방울 대북송금, 위증교사 등 이 대통령 관련 사건 6개와 문재인 정부 인사 관련 사건 등을 포함한 총 12개 항목이다.

특검 후보는 더불어민주당·국민의힘과 비교섭단체 중 의석수가 가장 많은 조국혁신당이 각각 1명씩 추천하며, 대통령이 이 가운데 1명을 임명한다. 특별검사보는 8명이며, 검사 20명과 공무원 210명 이내에서 파견을 요청할 수 있다.

수사 기간은 90일로, 30일씩 세 차례 연장할 수 있다. 준비 기간 20일을 포함하면 최장 200일이다.

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