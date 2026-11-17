독재정권에 맞서 전국을 누비던 야당의 여성 지도자가 어느 날 자신이 그토록 비판하던 집권당에 입당했다. 정치적 명예를 스스로 내려놓은 충격적인 선택이었다. 그러나 그의 투쟁은 끝나지 않았다. 이번에는 종교의 자유를 지키기 위해 권력과 맞섰고, 신앙을 전하기 위해 태풍 속 험한 산길도 마다하지 않았다. 정치에서 종교로 무대는 바뀌었지만, 신념을 위해 물러서지 않는 기개는 그대로였다. 세계평화통일가정연합(옛 통일교) 초창기 식구 박봉애(朴奉愛)의 이야기다.

박봉애는 1908년 경남 진주의 장로교 목사 가정에서 넷째 딸로 태어났다. 어린 시절 촉석루에 올라 남강을 바라보며 나라 잃은 민족의 슬픔을 생각했다. 서울 배화여고를 거쳐 일본 도쿄여자체육전문학교에서 공부했다. 식민지 백성으로 겪은 굴욕은 교육의 중요성을 일깨웠다. 귀국 후 중앙보육학교와 진명여고, 이화여전 등에서 10년 동안 교편을 잡았다. 학생들에게 여성의 의지와 노력이 나라의 저력임을 강조했다. 교육은 그에게 나라를 되찾기 위한 실천이었다.

광복 후에는 교직을 떠나 여성운동에 뛰어들었다. 여성의 사회참여가 새로운 나라를 세우는 길이라고 여긴 그는 훗날 민주당 총재를 지낸 박순천, 여성교육에 헌신한 황신덕 등과 함께 여성 계몽활동을 펼쳤다. 1948년 제헌국회의원 선거에서는 대한부인회 총무로서 경기도 양주군에 출마했으나 낙선했다. 6·25전쟁 때는 인민군에게 붙잡혀 의정부까지 끌려갔다. 수많은 남성이 구금된 운동장에서 여성은 자신뿐이었다. 죽음을 각오하고 취조를 받았지만, 뜻밖에도 인민군 장교가 그를 석방했다. 박봉애는 이날을 두 번째 태어난 날로 기억했다.

1955년 2월 22일은 그가 세 번째 태어난 날이었다. 지인의 소개로 서울 홍인동을 찾은 그는 통일교회 초대 협회장 유효원의 원리 강의를 사흘 동안 듣고 깊은 충격을 받았다. 이어 문선명 총재의 기도를 들으며 생애 처음으로 주체할 수 없을 만큼 눈물을 쏟았고, 새로운 신앙의 길을 결심했다. 당시 47세였다.

그러나 신앙의 선택에는 혹독한 대가가 따랐다. 가족의 반대로 자녀들을 데리고 따로 살게 됐다. 정치활동과 신앙을 병행하기도 어려웠다. 그는 효창공원에서 백일기도를 드리며 앞날을 고민했다. 그때 마음에 새긴 말은 “너를 버려라. 너를 버릴 때 진정한 너를 찾는다”였다. 당시 통일교회는 이승만 자유당 정권 아래에서 기성 기독교계의 반대와 정치적 압력에 직면했다. 박봉애의 회고에 따르면 기성 교회들은 자유당 정권을 배경으로 문교부에 종교단체심사위원회를 설치해 통일교회를 배제하려 했다. 그는 이를 헌법이 보장한 종교의 자유를 합법적 형식으로 제한하려는 시도로 받아들였다.

오늘날 더불어민주당이 역사적 뿌리로 삼는 민주당에서 부녀지도부장을 맡았던 박봉애는 자유당 정권의 독재와 부패를 비판한 이름난 야당 지도자였다. 자유당 측이 자신을 투옥하려 했다는 정보까지 들었다. 교회에 대한 압력이 이어지자 그는 민주당을 떠나 자유당에 입당했다. ‘야당 지도자 박봉애는 죽었다’는 말이 나올 만큼 충격적인 선택이었다. 동료들은 “변절자”라고 비난했지만, 그는 종교단체심사위원회 설치를 막고 신앙의 자유를 지키기 위한 결단이었다고 회고했다.

4·19혁명으로 정권이 바뀐 뒤에도 종교의 자유를 지키려는 노력은 계속됐다. 1961년 말 통일교회의 종교단체 등록 신청이 거부되자 박봉애는 문교부 관계자들을 찾아가 설득했다. 마침내 1963년 5월 31일 이종우 문교부 장관 재임 당시 세계기독교통일신령협회가 사회단체 제261호로 정식 등록됐다. 박봉애는 훗날 제5대 고려대 총장을 지낸 이 장관의 이름이 종교사에 영원히 남을 것이라고 평가했다.

전국 순회사로 활동하면서도 추진력은 여전했다. 경찰국장을 찾아가 마이크를 이용한 노방 전도 허가를 얻어내고, 신문사 사장과 편집국장을 만나 부흥회 취재를 요청했다. 거절당하면 언론의 책임을 강조하며 설득했다. 울산에서는 전도지 방문차 강동면을 다녀오다 태풍 사라호를 만났다. 거센 비바람에 몸이 낭떠러지 쪽으로 밀리고 신발까지 찢어졌다. 절박한 순간 기도했고, 비바람이 잦아드는 체험을 했다고 회고했다. 주민들이 ‘아흔아홉 고개’라 부르던 험로였다. 한때 독재정권에 맞섰던 야당 지도자가 이제는 신앙을 위해 목숨을 건 산길을 걷고 있었다.

1966년에는 리틀엔젤스 단장을 맡았다. 해외 공연으로 중학교 입학 시기를 놓친 단원 10명의 진학을 위해 관계 부처를 찾아다닌 끝에 두 달 만에 모두 입학시켰다. 같은 해 미국 순회공연에서는 단원들을 인솔하며 한국의 전통예술을 세계에 알렸다. 1971년 64세의 나이로 국제여성승공연합 회장에 임명될 때 문 총재가 “나이 많으면 어때. 마음이 젊었으면 됐지”라고 격려하자 박봉애는 “마음은 아직 젊다”고 화답했다. 그는 후배들이 활동할 터전을 마련하는 데도 적극적이었다.

박봉애의 삶은 식민지와 해방, 전쟁과 정치적 격변을 관통했다. 교육에서 여성운동으로, 정치에서 종교와 문화활동으로 무대는 바뀌었지만 옳다고 믿는 일을 위해 주저하지 않는 자세는 변하지 않았다. 세상 것에 연연하지 않겠다던 다짐은 그렇게 삶의 현장에서 뜨겁게 타올랐다.

정성수 종교전문기자

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