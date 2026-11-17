증권가에서 삼성전자·SK하이닉스 목표주가 하향 움직임이 이어지고 있다.

키움증권은 17일 보고서에서 삼성전자 목표주가를 기존 35만원에서 29만원으로 하향 조정했다. SK하이닉스 역시 210만원에서 180만원으로 내려 잡았다. 내년 2분기 실적이 ‘피크 아웃’(정점 통과)하는 가운데 2028∼2030년 실적 전망치와 금리 등을 반영했다고 설명했다.

사진=뉴시스·뉴스1

박유악 연구원은 메모리 반도체 가격 급등이 스마트폰과 PC 가격 상승으로 이어져 수요 감소 사이클에 진입할 것으로 전망했다. 중국발 메모리 공급 경쟁 심화, 범용 메모리 가격 하락 전환도 악재로 꼽았다. 박 연구원은 D램과 낸드플래시가 각각 내년 하반기, 상반기 공급 과잉에 재진입할 것으로 내다봤다.

박 연구원은 “내년 초 중국 양쯔메모리(YMTC)의 기업공개(IPO) 이벤트 속 메모리 업종의 주가 조정이 예상된다”고 말했다.

그는 고대역폭메모리(HBM) 수요 고성장세는 지속할 것으로 전망했다. 삼성전자의 HBM 영업이익은 올해 19조원에서 2028년 140조원으로 급증하고, 출하량과 혼합 평균판매단가(Blended ASP)가 동반 상승할 것으로 전망했다. SK하이닉스의 HBM 영업이익도 올해 20조원에서 2028년 100조원으로 증가할 것으로 예상했다. 출하량과 혼합 평균판매단가가 함께 오르겠지만, 시장점유율은 하락할 것으로 내다봤다.

다만 박 연구원은 두 기업의 주가가 올해 말부터 내년 초까지 범용 메모리 업황의 피크 아웃 우려로 조정을 거친 뒤, HBM 실적과 주주환원에 대한 기대가 커지면서 반등할 것으로 내다봤다. 반등 시점은 관련 악재가 대부분 해소될 것으로 예상되는 내년 봄으로 제시했다.

최근 두 기업에 대한 증권사 간 전망이 엇갈리는 가운데 목표주가를 서서히 낮추는 흐름이 나타나고 있다. IBK투자증권(35만원), 한국투자증권(44만원), iM증권(37만원), 하나증권(40만원)이 삼성전자의 목표주가를 하향 조정했다. SK하이닉스 역시 KB증권(350만원), IBK투자증권(320만원), 한국투자증권(320만원), iM증권(230만원), 하나증권(280만원)이 눈높이를 낮춰잡았다.

한편 한국투자신탁운용은 ‘ACE 글로벌반도체TOP4 Plus’ 상장지수펀드(ETF)의 정기 리밸런싱을 통해 삼성전자 편입 비중을 확대하고 SK하이닉스 비중을 줄였다. 삼성전자 편입 비중은 조정 전인 지난 4일 3.43%에서 5일 19.75%로 16.32%포인트 높아졌다. 같은 기간 SK하이닉스 비중은 17.58%에서 3.29%로 14.29%포인트 낮아졌다.

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