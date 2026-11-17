최민욱이 대전 골프존조이마루에서 열린 ‘2026 신한투자증권 GTOUR’ 7차 대회에서 우승한 뒤 축하 물세례를 받고 있다. 골프존 제공

김홍택(33·볼빅)은 스크린골프 무대에서 오랫동안 ‘황제’로 불렸다. 그가 쌓아 올린 GTOUR 통산 16승은 좀처럼 넘보기 힘든 높은 벽처럼 보였다. 하지만 최민욱(30·신한투자증권)이 마침내 그 벽 앞에 나란히 서며 새 황제의 탄생의 알렸다.

최민욱은 14일 대전 골프존조이마루 챔피언스홀 경기장에서 열린 ‘2026 신한투자증권 GTOUR’ 7차 대회 결선에서 최종 합계 15언더파를 적어내며 정상에 올랐다. 시즌 3승이자 GTOUR 통산 16승을 수확한 최민욱은 김홍택과 함께 역대 최다승 타이기록을 세웠다.

출발은 순탄하지 않았다. 최민욱은 1라운드에서 5언더파를 적어내며 선두에 나서지 못했다. 하지만 최종 라운드에서 베테랑의 진가가 드러났다. 1·2번 홀 연속 버디로 시동을 건 최민욱은 4~6번 홀에서 신들린 3개홀 연속 버디를 낚으며 단숨에 기세를 끌어올렸다. 이후에도 공격적인 플레이를 멈추지 않은 그는 최종 라운드에서만 10타를 줄이는 맹타를 휘두르며 역전 드라마를 완성했다. 특히 이 대회는 최민욱의 메인 스폰서인 신한투자증권이 후원하는 대회여서 우승의 의미가 더 컸다.

최민욱이 대전 골프존조이마루에서 열린 ‘2026 신한투자증권 GTOUR’ 7차 대회에서 우승한 뒤 트로피를 들고 미소짓고 있다. 골프존 제공

최민욱은 시상식에서 우승 상금 2000만원과 골든블루 대상포인트 2000점, GTOUR의 상징인 블루재킷과 우승 트로피를 받았다. 그는 “항상 많은 지원을 해주시는 스폰서와 관계자분들, 사랑하는 가족에게 감사드린다”며 “GTOUR 통산 최다승인 16승이라는 기록에 안주하지 않고 앞으로도 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

이번 대회 코스는 결코 만만하지 않았다. 대회는 골프존 투비전NX플러스 투어 모드에서 하루 동안 2라운드 36홀 스트로크 플레이로 치러졌다. 무대는 파인리즈CC LAKE·RIDGE 코스. 좁은 페어웨이와 까다로운 페널티 구역 탓에 티샷의 정확도와 방향성이 무엇보다 중요했다. 여기에 이번 대회에서는 그린 내 핀 위치를 다양하게 설정할 수 있는 방식이 적용돼 그린 공략 난도가 한층 높아졌다. 핀 위치에 맞춘 정교한 샷이 승부를 가른 셈이다.

버디를 잡고 환호하는 최민욱. 골프존 제공

진기록도 쏟아졌다. 1라운드 4번 홀에서 홀인원을 기록한 이용희는 이번 대회 최고의 퍼포먼스를 보여준 선수에게 주는 ‘챌린저 베스트 퍼포먼스상’을 받았다. 최종 라운드에서는 박태석이 12번 홀과 15번 홀에서 홀인원을 터뜨려 갤러리의 환호를 이끌어냈다. 이번 대회는 총상금 1억원 규모로 열렸다. 신한투자증권이 메인 스폰서로 나섰고 챌린저 골프웨어, 스릭슨, 비엔나커피하우스, 마이캐디가 서브 후원사로, 주류기업 골든블루가 대상포인트 스폰서로 참여했다. 예선 통과자와 시드권자, 신인 상위 선수와 추천선수까지 모두 88명이 출전했고 1라운드 종료 후 백카운트 방식의 컷오프를 통해 상위 64명이 최종 라운드에 진출했다.

현장 열기도 뜨거웠다. 골프존 회원들의 꾸준한 관심 속에 인기를 이어가고 있는 GTOUR 승부예측 서비스가 관람의 재미를 더했고 결선이 열린 골프존조이마루에는 갤러리를 위한 다양한 이벤트가 마련됐다. 이번 대회 결선 전 경기는 스크린골프존TV와 골프존 유튜브 채널, 네이버·다음 스포츠에서 4K 고화질로 생중계됐고 최종 라운드는 SBS Golf2 채널에서도 추가로 중계됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지