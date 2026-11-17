경기도서관이 도내 거주 외국인의 도서관 참여 문턱을 낮추고 지역사회의 문화 다양성을 넓히기 위해 다문화 독서 프로그램 ‘책으로 만나는 세계’ 참가자를 모집한다고 17일 밝혔다.

이번 프로그램은 외국인 주민이 직접 책 읽어주는 활동가로 나서 모국어로 어린이 도서를 낭독하고, 이를 녹음해 오디오북으로 제작하는 참여형 문화 사업이다. 참가자들은 사전 교육을 통해 효과적인 책 낭독법을 익힌 뒤 각자의 모국어로 동화책을 읽어 녹음하게 된다.

경기도서관 전경

제작이 완료된 오디오북은 경기도서관 누리집에 공개돼 도민 누구나 다양한 언어와 문화를 접할 수 있는 다문화 독서 교육 자료로 폭넓게 활용될 예정이다.

활동가 교육은 오는 22일 오후 2시부터 5시까지 3시간 동안 한국어로 진행된다. 모집 대상은 한국어로 원활한 의사소통이 가능한 외국인 성인이며, 참여를 희망하는 주민은 오는 21일 오후 6시까지 경기도서관 누리집을 통해 신청하면 된다.

윤명희 경기도서관장은 “외국인 주민들이 자신의 고유한 언어와 문화를 매개로 도서관의 주체적인 활동가로 참여하는 뜻깊은 계기가 되길 바란다”고 말했다.

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