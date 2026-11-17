올해 미국여자프로골프(LPGA) 투어는 세계랭킹 1위 넬리 코르다(28·미국)와 2위 지노 티띠꾼(23·태국)의 치열한 맞대결로 펼쳐졌다. 성적이 말한다. 두 선수는 나란히 시즌 4승을 쌓아 다승 공동 선두를 달린다. 다만 코르다가 메이저 대회에서 2승을 거둬 티띠꾼보다 무게감에서 한발 앞서 있다.

넬리 코르다. AFP연합뉴스

두 선수가 19일(현지시간) 미국 플로리다주 네이플스의 티뷰론 골프클럽(파72)에서 개막하는 LPGA 투어 시즌 최종전 CME그룹 투어 챔피언십에 출전해 우승상금 400만달러(약 53억6000만원)를 놓고 격돌한다.

넬리 코르다. AFP연합뉴스

코르다와 티띠꾼 모두 유종의 미를 거둘 수 있는 중요한 대회다. 특히 코르다에게는 ‘명예의 전당’ 가입 여부가 달렸다. 코르다는 4월 더 셰브론 챔피언십과 5월 US여자오픈 등 메이저 대회 2승 포함 시즌 4승을 거둬 안니카 메이저 어워드와 올해의 선수상을 이미 확정했고 CME 글로브 포인트도 선두에 올라 있다. 개인 통산 19승을 기록 중인 코르다는 이번 시즌 빼어난 활약을 펼치면서 명예의 전당 26포인트를 확보했다. 따라서 이번 대회에서 우승하면 20승 고지에 오르며 27포인트를 채워 꿈에 그리던 명예의 전당에 가입한다.

또 상금 1위를 달리는 코르다는 최종전에서 우승하면 다승왕(5승)까지 차지한다. 평균타수 부문도 1위를 달리고 있지만 최종전을 마치더라도 최소 규정(70라운드)을 충족하지 못해 베어 트로피 수상은 불발됐다. 베어 트로피는 평균타수 3위이지만 규정 라운드를 충족한 야마시타 미유(25·일본)가 차지할 것으로 보인다. 코르다는 이번 대회를 앞두고 실전 감각 조율도 끝냈다. ‘아시안 스윙’을 모두 건너뛰고 두 달 동안 휴식한 코르다는 지난주 디 안니카 드리븐 바이 게인브리지 앳 펠리컨 대회에서 7위에 올라 세계 1위의 면모를 과시했다.

지노 티띠꾼. AFP연합뉴스

코르다의 명예의 전당 가입을 방해할 유력한 선수는 티띠꾼이다. 그는 올해 4승 포함 통산 11승을 기록 중이다. 특히 티띠꾼은 최종전에 아주 강하다. 2024년과 2025년 대회 2연패를 달성했고 이번에 투어 첫 최종전 3연패에 도전한다. 티띠꾼은 장타력과 정확도를 두루 갖춘 선수다. 이번 시즌 평균 드라이브샷 비거리는 271.77야드(21위)를 찍었고 페어웨이 안착률도 73.63%(35위)로 매우 높다. 특히 그린적중률은 75.9%(2위)를 달리며 그린적중 시 평균 퍼트 수도 1.76개(7위)를 기록 중이다.

최혜진. AFP연합뉴스

한국 선수는 이번 시즌 준우승만 네 차례 기록한 최혜진이 데뷔 첫승에 재도전한다. 그는 지난주 디 안니카에서 1~2라운드 선두를 달리다 또다시 최종 라운드에서 뒷심 부족으로 2위로 밀려 개인 통산 10번째 준우승에 머물렀다. 절치부심한 최혜진이 최종전에서 ‘우승 없는 선수 중 최다 준우승’이라는 불명예스러운 기록을 떨쳐버리고 데뷔 첫승과 거액의 우승 상금을 모두 거머쥘지 주목된다.

유해란. AFP연합뉴스

유해란(25·다올금융그룹)도 눈여겨봐야 한다. 그는 올해 KPMG 위민스 PGA 챔피언십과 아문디 에비앙 챔피언십에서 메이저 2승을 거뒀고 지난달 KLPGA 투어 메이저 하이트진로 챔피언십도 제패했다. 유해란은 지난달 말 메이뱅크 챔피언십 프로암 행사 도중 손가락 인대 부상으로 대회 출전을 포기, 큰 우려를 낳았다. 하지만 지난주 디 안니카에서 공동 3위에 오를 정도로 부상 여파에서 벗어난 만큼 이번 대회에서 우승 경쟁에 뛰어들 것으로 예상된다.

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